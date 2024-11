Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 14.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Diebstahl eines E-Scooters

Kalchreuth – Im Zeitraum von Samstag, 09.11.2024, 15 Uhr bis Sonntag, 10.11.2024, 17 Uhr, wurde ein E-Scooter der Marke Segway, Farbe Schwarz, in der Straße Am Spirkbrunnen entwendet. Das Fahrzeug war dort zuvor durch den Eigentümer am Straßenrand abgestellt worden. Der E-Scooter hat einen Zeitwert von ca. 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter 09131-98842-14 entgegen.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – Zwischen Samstag und Montag wurde am Busbahnhof An der Schütt ein Fahrrad der Marke Giant, Tayp: Stance, Farbe: orange/schwarz i.W.v. ca. 100 Euro entwendet. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Brand in Wohnhaus – Person tot aufgefunden

Höchstadt an der Aisch (ots) – Am Mittwochnachmittag (13.11.2024) geriet in Hemhofen (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Einfamilienhaus in Brand. Im Zuge der Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr eine tote Person auf.

Gegen 14:10 Uhr meldeten Zeugen einen mutmaßlichen Brand in einem Wohnhaus in der Weiherstraße. Als alarmierte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch und der Feuerwehr vor Ort eintrafen, war massive Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls wahrzunehmen. Da anzunehmen war, dass sich der 89-jährige Bewohner noch im Haus befindet, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zu dem Anwesen. Die Kameraden fanden den 89-Jährigen kurz darauf leblos im Wohnzimmer auf. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort.

Der Feuerwehr gelang es im Anschluss, den Brand rasch zu löschen. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat inzwischen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Feststellung der Brandursache ist nun von zentraler Bedeutung für die weiteren Ermittlungen.

Umweltverschmutzer unterwegs

Nachdem Verkehrsteilnehmer wiederholt mitgeteilt haben, dass größere Müllsacke zwischen Nackendorf und Höchstadt, sowie Mühlhausen und Wachenroth auf der Fahrbahn liegen, wird von der Polizei Höchstadt um Hinweise aus der Bevölkerung zu den Tätern gebeten. Die Säcke hatten alle einen ähnlichen Inhalt, Kleidungsstücke, Essensreste und sonstigen Unrat und wurden wahrscheinlich aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen.

Täter ermittelt

Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch konnten die Täter zu den aufgebrochenen Kassen der Selbstbedienungsständen ermitteln. Die Taten Anfang Oktober in Höchstadt und Hemhofen wurden von zwei jungen Männern begangen, die dann Ende Oktober mit einem dritten unterwegs waren, um die Kassen der Stände am Medbacher Kreisverkehr, an der B 470 gegenüber dem Pendlerparkplatz und in der Rothenburger Straße aufzubrechen. Der Haupttäter kommt aus Höchstadt, die beiden anderen waren aus dem Nachbarlandkreis Neustadt a. d. Aisch. Einzelheiten der Ermittlungen werden von der Polizei aus taktischen Gründen nicht preisgegeben.

Unfallflucht ermittelt

Ein Unfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort vergangene Woche in Adelsdorf in der Oberen Bachgasse konnte nun geklärt werden. Der Geschädigte lieferte den entscheidenden Hinweis auf ein passendes Fahrzeug mit einem Unfallschaden. Bei der Überprüfung durch Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch gab die Fahrerin die Schadensverursachung sofort zu und versicherte glaubhaft, dass sie den Geschädigten ansprechen wollte, ihn aber verpasst habe und sich dann nicht zu helfen wusste. Deshalb wird nochmals darauf hingewiesen, dass man die 110 in einem solchen Fall immer anrufen kann und dann die richtige Vorgehensweise erfährt. Sich einfach entfernen, wenn der Geschädigte nicht greifbar ist, führt nach einer Schadensverursachung im Straßenverkehr zur Strafbarkeit.