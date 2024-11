Neujahrskonzerte der Marktredwitzer Blasmusik – Vorverkauf startet

Die MARKTREDWITZER BLASMUSIK mit ihren rund 50 aktiven Musikern widmet sich vorrangig der konzertanten und modernen Blasmusik. Das Highlight einer jeden Saison stellen die NEUJAHRSKONZERTE dar, bei denen die Zuhörer seit fast 40 Jahren beschwingt ins neue Jahr entlassen werden.

Wie gewohnt haben die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Nadja Rippert ein abwechslungsreiches Programm einstudiert, das diesmal einen Bogen über fast 150 Jahre spannt. Den Auftakt macht die berühmte Ouvertüre zur Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß, dessen Geburtstag sich im kommenden Jahr zum 200. Mal jährt. Den Abschluss bildet ein fulminantes Rock-Medley der italienischen Band Måneskin, die seit ihrem Sieg im Eurovision Song Contest 2021 aus der europäischen Rockszene nicht mehr wegzudenken ist. In den rund zwei Stunden dazwischen wird die ganze Bandbreite moderner Blasmusik geboten: So dürfen sich die Zuhörer auf Musicals, Pop-Medleys und Klassiker der Blasorchesterliteratur wie den „Florentiner Marsch“ von Julius Fučik freuen. Ein kulturelles Highlight zum Jahresbeginn!

Die Neujahrskonzerte 2025 finden am 01.01. um 17 Uhr, am 04.01. um 19 Uhr und am 06.01. um 17 Uhr in der Stadthalle Marktredwitz sowie am 05.01. um 17 Uhr in der Bergbräu Arzberg statt. Tickets sind ab dem 25.11. um 10 Uhr für 17€ (12€ für Schüler/Studenten/Auszubildende) bei okticket und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden.