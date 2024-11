Klavierklänge zur Adventszeit im Haus am See in Wüstenahorn

Pianist aus Coburg spielt in Wüstenahorn

Andreas Wolff ist Pianist und Komponist und wurde 1993 in Coburg geboren. Er komponiert Stücke, die eng mit Emotionen verbunden sind und Geschichten erzählen, ohne Worte zu verwenden. Seine Musik ertönte neben zahlreichen Konzerten im In- und Ausland bereits auf internationalen Filmfestivals und erreichte in mehreren Ländern die Spitze der Klassikchart.

Am Freitag, 13. Dezember, gibt Andreas Wolff ein Konzert in Wüstenahorn. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten sind ab sofort zum Preis von 14 Euro im Haus am See, Karl-Türk-Str. 39, erhältlich.