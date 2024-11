Jahn empfängt den SV Unterreichenbach

Am Samstag, um 14.00h erwartet der Jahn den SV Unterrreichenbach an der Kaiser-Heinrich-Str.

Der Jahn Forchheim verlor vergangenen Samstag das Derby beim FSV-Erlangen-Bruck und rutschte nach dieser Niederlage in die hintere Gefahrenzone der Tabelle ab. Nachdem man vor einigen Wochen noch im gesicherten Mittelfeld der Liga positioniert war, verspielte man diesen Vorsprung innerhalb von drei Spieltagen. Nun kommt der SV Unterreichenbach nach Forchheim, die nach 14 Spieltagen ohne Sieg, letztes Wochenende gegen den Baiersdorfer SV nach langer Zeit wieder einen Dreier holten. Die Mannschaft von Trainer Matthias Rascher wird gewillt sein, an diesem Erfolg anknüpfen zu wollen. Der Jahn wiederum muss wieder schnellstens in die Spur finden, um nach drei sieglosen Spielen wieder einen Sieg zu holen, um den Abstand nach hinten wieder zu vergrößern. Die Fehlerhaftigkeit in Defensive und Offensive sollte schnellstens abgestellt werden, um wieder in eine Konstanz zu gelangen. Hier sind Trainer und Mannschaft gefragt, die richtigen Tugenden und eine erfolgreiche Spielweise auf den Platz zu bringen. Gegen die „Urus“ wird es kein einfaches Spiel werden, aber Trainer Andi Mönius und seine Mannschaft gehen sehr gut vorbereitet in diese für den Jahn wichtige Partie. Personell gab es während der Trainingswoche etliche Ausfälle aufgrund Grippe und Erkältungen. Diese sollten aber keinen Grund darstellen, um den Samstag-Nachmittag mit drei Punkten für den Jahn zu beenden.