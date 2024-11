Historischer Verein Bamberg bietet Ausstellungsführung an

Zu einem Blick auf das Alltagsleben um 1000 nach Christus lädt der Historische Verein Bamberg e. V. ein. Dazu bietet er eine Führung durch die Ausstellung „Vor 1000 Jahren. Leben am Hof von Kunigunde und Heinrich II“ des Historischen Museums Bamberg am Domplatz 7 an. Termin ist Donnerstag, 14. November, um 15.30 Uhr.

Besucher bekommen bei dem Rundgang einen Einblick in das Alltagsleben der Menschen im Hochmittelalter – auf dem Lande, in den aufkommenden Städten wie auch an Herrschaftszentren wie einer Kaiserpfalz und der Hofhaltung eines Bischofs. Beim Rundgang werden die Interessierten auch über die Herrschaftspraxis, die Kriegszüge und die Hofhaltung von Kaiserin Kunigunde und Kaiser Heinrich II. informiert. 1007 errichtete Heinrich II. das Bistum Bamberg und stattete es großzügig mit Land, Rechten und Besitz aus. Das Historische Museum hat das Thema auch mit szenografischen Inszenierungen aufbereitet.