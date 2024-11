Gedenkfeier für die Opfer der Kriege in Bayreuth

Die Stadt Bayreuth und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge veranstalten aus Anlass des Volkstrauertages am Sonntag, 17. November, um 11 Uhr, vor dem Ehrenmal am Schützenplatz eine Gedenkfeier für die Opfer der Kriege und von Gewaltherrschaft. Regierungspräsident Florian Luderschmid und Oberbürgermeister Thomas Ebersberger werden zum Gedenken an die Opfer sprechen. Ein Friedensappell wird von den Schülern Eden Bargutin und Luc Martin vom Graf-Münster-Gymnasium vorgetragen. Die Römisch-Katholische Kirche wird zum Gebet aufrufen. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Posaunenchor Bayreuth-St. Georgen unter der Leitung von Klaus Oetter und die Gesangvereine 1919 Meyernberg und Concordia 1851 Bayreuther unter der Leitung von Heike und Gottfried Nitsche. Zur Teilnahme an der Gedenkfeier wurden zahlreiche Verbände, Institutionen und Einrichtungen eingeladen, die anschließend die Möglichkeit haben, Kränze am Ehrenmal niederzulegen.