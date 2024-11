Eröffnung der Eislaufsaison 2024 in Kulmbach

Am Freitag, den 15.11.2024, startet die Eisbahnsaison!

Die Stadtwerke Kulmbach freuen sich neben dem Besuch des Kulmbacher Hallenbades eine weitere attraktive Möglichkeit zur aktiven Freizeitgestaltung in der Winterzeit anbieten zu können.

Unsere weit über die Grenzen des Stadt- und Landkreises Kulmbach hinaus bekannte Kunsteisbahnanlage lädt zur vergnüglichen Bewegung in der frischen und klaren Winterluft unserer Heimat ein.

Nachdem die Außentemperaturen jetzt konstant unter 10°C liegen, kann die Eisfläche auf der Kunsteisbahn sich nun in einem hervorragenden Zustand präsentieren.

Nach einem Unwetter am 06.07.2024 wurden Teile der Eisbahnbande beschädigt. Der Sturmschaden wurde durch die Herstellerfirma Engo GmbH aus Italien wieder Instand gesetzt. Die entstandenen Kosten in Höhe von ca. 11.000 € konnten über die Versicherung abgedeckt werden.

Desweitern wurden alle Anlagen nach der Sommerpause gereinigt und überholt. So wurden die gesamten technischen Ausrüstungen wie Eismaschine, Kältemaschine usw. den notwendigen Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten unterzogen.

Die Gesamtkosten der Arbeiten zur Saisonvorbereitung belaufen sich auf ca. 40.000,- €.

Aktuelles zu den Freizeiteinrichtungen, wie z. B. Öffnungszeiten oder Veranstaltungstermine, erfahren Sie auch unter der Telefonnummer 09221/2657 oder auf unserer Homepage www.stadtwerke-kulmbach.de.

Angebot

Das Programm im Eisstadion ist reichhaltig und bietet sicher für alle Alters- und Interessengruppen etwas.

Die Eislaufzeiten in der Saison 2024/2025 stellen sich wie folgt dar:

Öffentliche Eislaufzeiten von Montag – Sonntag jeweils von

14.00 – 15.30 Uhr 1. Nachmittagslaufzeit

16.00 – 17.30 Uhr 2. Nachmittagslaufzeit

18.00 – 19.30 Uhr Abendlaufzeit**

20.00 – 21.30 Uhr 2. Abendlaufzeit (nur am Freitag)

** außer Montag, Dienstag u. Donnerstag Training

Unverändert gibt es an jedem Freitag von 18.00 – 19.30 Uhr einen Disco-Abend (ohne Disc-Jockey).

Die Öffnungszeiten an den Weihnachtsfeiertagen und in den Weihnachtsferien können der örtlichen Presse, den Aushängen im Eisstadion und auf der WEB-Site der Stadtwerke Kulmbach zu gegebener Zeit entnommen werden.

Wir werden natürlich wieder die erfolgreiche Eisdisco fortführen.

Eine erste Eisdisco wird noch in diesem Jahr am 27.12.2024 stattfinden. Im neuen Jahr ist am 24.01.2025 eine weitere Eisdisco geplant. Die Discos finden jeweils von 18:00 – 21:30 Uhr statt.

Die Besucherzahlen zeigen, dass es sich bei dieser Veranstaltung um einen absoluten Höhepunkt im Freizeitangebot der Stadt Kulmbach für die Kinder und Jugendlichen handelt.

Zum reibungslosen Ablauf der Eis-Disco-Veranstaltung wird das seit vielen Jahren bewährte Sicherheitskonzept beibehalten.

Neben den Mitarbeitern der Stadtwerke Kulmbach und freiwilligen Helfern wird ein professioneller Sicherheitsdienst während der Disco-Veranstaltung eingesetzt. Schlecht einsehbare Bereiche um die Eisbahn werden abgesperrt und gut ausgeleuchtet. Wie in den Vorjahren werden keine alkoholischen Getränke an den Disco-Abenden ausgeschenkt und es ist auch nicht erlaubt alkoholische Getränke ins Eisstadion mitzubringen.

Für Eishockeybegeisterte besteht die Möglichkeit der aktiven Ausübung des Eishockeysports.

Die Cottenbach Frogs und der ATS – Kulmbach mit seiner Eishockeyabteilung trainieren schon seit einigen Jahren auf unserer Kunsteisbahn.

Auch der sonstige Service kann sich sehen lassen: 140 Paar Leihschlittschuhe in den gängigsten Größen stehen zur Verfügung. Im Kiosk bietet unsere Pächterin Frau Nikolov mit Ihren Team kalte und heiße Getränke sowie kleine Speisen an. Im Anschnallgebäude sind Umkleidemöglichkeiten mit Garderobenschränken vorhanden.

Der wichtigste Service auf einer Kunsteisbahn ist jedoch die Qualität der Eisfläche. Eben und glatt muss sie sein, damit ein genussvolles Gleiten möglich ist.

Um dies zu gewährleisten, erbringen die Stadtwerke Kulmbach eine Extra-Dienstleistung, die nicht auf vielen anderen Eisbahnen üblich ist. Nach jeder Eislaufzeit wird die Eisfläche neu aufbereitet. Die Eisbearbeitungsmaschine wird umweltfreundlich mit Gas betrieben.

Unsere blendfreie Flutlichtanlage ermöglicht das Eislaufen bei Dunkelheit. Durch diese Beleuchtung wird das Eislaufen in der Abendlaufzeit zu einem besonderen optischen Erlebnis. Unsere Verstärkeranlage sorgt zusätzlich für eine musikalische Umrahmung mit den neuesten Hits.