Erlanger Linke meldet Mitgliederansturm

Seit dem Ampel-Aus am Mittwoch sind bundesweit über 500 Menschen neu in Die Linke eingetreten. Davon etwa 100 in Bayern und zehn in Erlangen. So viele Eintritte in so kurzer Zeit sind beispiellos in der jüngeren Geschichte der Linken.

Hanna Wanke, Kreisvorsitzende der Linken dazu: