„Erlangen like on Ice“: der Eislaufspaß mitten in der Innenstadt

Das Wintersportvergnügen kehrt zurück auf den Erlanger Marktplatz

Wenige Tage vor dem Start der drei Erlanger Weihnachtsmärkte öffnet Erlangen like on Ice im Herzen der Erlanger Innenstadt seine Türen. Das City-Management Erlangen plant das Eislaufvergnügen vom 22. November 2024 bis zum 12. Januar 2025.

Erlangen like on Ice ist das Wintersportereignis in Erlangen, das mit der barocken Kulisse des Palais Stutterheim Eislauffans aus der ganzen Region anzieht. Auch in seiner zwölften Ausgabe setzt das City-Management Erlangen, wie seit bereits 2022, auf die innovative LIKE-ICE Kunststofftechnik, die eine ressourcenschonende und umweltfreundliche Alternative zur in 2012 eingeführten Echteisfläche bietet.

Neu sind die erweiterten Öffnungszeiten. „Noch nie gab es die Möglichkeit, an so vielen Tagen Schlittschuh zu laufen. Wir haben unsere Öffnungszeiten an die anderen Weihnachts- und Winterveranstaltungen auf dem Schloss- und Marktplatz angepasst“, so Christian Frank, Vorstand des City-Managements. Die Eisbahn ist so auch an vielen Tagen in den Weihnachtsferien geöffnet, inklusive einer Eislaufnacht an Silvester bis 0:00 Uhr, bei der die Eissportfans mit ins neue Jahr rutschen. Die Betriebszeiten verlängern sich bis zum 12. Januar 2025. Damit ist das Eislaufvergnügen auf dem Erlanger Marktplatz sieben Wochen lang möglich.

Im Bereich Gestaltung gibt es ebenfalls einige Veränderungen. Der Eingangsbereich und Zugang zur Eisfläche ist offener geplant und bietet den Läuferinnen und Läufern mehr Komfortgefühl.

Das Projekt stützt sich auch in 2024 auf den Schultern vieler Partner. „Wir haben große Unterstützung von vielen Unternehmen aus Erlangen und Region erhalten. Diesen möchten wir bereits jetzt ein großes Dankeschön aussprechen, da ein solches Projekt ohne solch engagierter Partner nicht möglich wäre“, so Frank. Zu den insgesamt 14 Partnern gehören insbesondere Auto Kraus, Sontowski und Partner, die VR Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach sowie Optik Amberg.

Mit Erlangen like on Ice wird eine feste Tradition fortgesetzt: Seit über einem Jahrzehnt bereichert die 400 m² große Eisfläche den Erlanger Winterzauber und lädt wenige Tage vor dem Start der Weihnachtsmärkte (ab 25. November) zur Einstimmung auf die Adventszeit ein. Vormittags nutzen auch Schulklassen die Fläche für sportliche Aktivitäten und Sportunterricht im Freien, ermöglicht durch die Zusammenarbeit mit dem Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Erlangen.

An der Eisbahn gibt es wieder einen Schlittschuhverleih und eine Schleifstation.

Weitere Informationen zu Erlangen like on Ice sind unter www.visit-erlangen.de/erlangenlikeonice/ zu finden.