ENBL-Siegesserie der Bamberg Baskets reißt bei Inter Bratislava

Am 4. Spieltag in der European North Basketball League haben die Bamberg Baskets ihre Siegesserie leider nicht fortsetzen können. Im Gastspiel bei Inter Bratislava unterlagen die Bamberger am Mittwochabend vor 1.847 Zuschauern in der Gopass Arena mit 83:88 (41:53).

Vor allem in der ersten Halbzeit hatte das Team aus Freak City große Probleme mit den agilen und unbekümmert aufspielenden Slowaken, die das Rebound-Duell mit 43:33 klar für sich entschieden konnten und in deren Reihen die Startformation letztlich 78 der 88 Punkte erzielte.

Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung gelang es der Mannschaft von Head Coach Anton Gavel die Partie in der zweiten Hälfte dann zwar nochmals offen zu gestalten. In einer turbulenten Schlussphase ließ sich Inter den Sieg um sein Scorer-Trio (Cousins und Gunn je 20, Caruthers 19 Punkte) jedoch nicht mehr nehmen. Bester Werfer auf Seiten der Bamberg Baskets waren Ronaldo Segu mit 24 Zählern.

Kyle Lofton (Point Guard Bamberg Baskets):