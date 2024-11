Ehrungsabend im Bayreuther Landratsamt

Vielfältiges Engagement als „sehr wertvolles Gut“

Engagierte Bürgerinnen und Bürger beflügeln den Landkreis Bayreuth – so lautete am Dienstagabend das Motto im Bayreuther Landratsamt. Landrat Florian Wiedemann zeichnete dort einige „Heldinnen und Helden“ des Landkreises Bayreuth für deren Engagement im sozialen, kommunalen und wirtschaftlichen Bereich aus.

Die Auszeichnungen und Geehrten im Überblick:

Kommunale Dankurkunde

Simone Kirschner, Heinersreuther Bürgermeisterin und Kreisrätin

Erwin Morba, ehem. 2. Bürgermeister und langjähriger Stadtrat Creußens

Ernst Rothenbach, 2. Aufseßer Bürgermeister und langjähriger Gemeinderat

Ehrenzeichen für 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit beim BRK

Alexandra Küfner, Warmensteinach

Anneliese Unglaub, Bischofsgrün

Ottmar Czech, Hollfeld

Thomas Hirschmann, Hollfeld

Armin Kagerer, Warmensteinach

Bruno Keller, Waischenfeld

Wolfgang Krauß, Bischofsgrün

Ulrich Pscherer, Mehlmeisel

Alfons Richter, Waischenfeld

Ehrenzeichen für 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit beim BRK

Kerstin Hevesi, Bischofsgrün

Marlies Voit, Mehlmeisel

Anja Teufel, Waischenfeld

Martin Laaser, Hollfeld

Reiner Kastl, Mehlmeisel

Umwelt- und Klimapakt Bayern

Baugeschäft Thomas Hoch, Goldkronach

Belland Vision GmbH, Pegnitz

Der Werkzeugmacher Heinz Schilling, Eckersdorf

KSB, Pegnitz

Landrat Florian Wiedemann zeigte sich erfreut, auf derart viele engagierte Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Bayreuth bauen zu dürfen: „Sie sind lebendige Beispiele für all das, was wir in den Gemeinden im Landkreis Wertvolles haben. Sie machen unsere Gemeinden und unseren Landkreis außerdem zu einem starken, solidarischen und lebenswerten Ort. Durch Ihr Engagement wird bewiesen, wie vielfältig und ideenreich das Engagement in unserem Landkreis ist – ich empfinde das als ein sehr wertvolles Gut, für das ich dankbar und stolz bin.“