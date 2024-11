DPV-KOM Bamberg gibt Anregungen zur Ausbildung bei der Telekom

Wicht empfiehlt: Azubis leiten für eine begrenzte Zeit eine oder Teile einer Telekom Niederlassung

Johannes Wicht, ehemaliger Telekom-Betriebsrat und Ortsvorsitzender der Kommunikationsgewerkschaft DPV, adressiert eine spannende Idee an den Arbeitgeber. Im Auswahlverfahren wurden die künftigen Nachwuchskräfte auf Herz und Nieren geprüft bevor sie von der Telekom eingestellt wurden. Für ein innovatives Projekt wäre es an der Zeit, dem Nachwuchs eine Chance zu geben. Auszubildende dürften dann für eine Woche in die Rolle der Chefs schlüpfen. Von der Werbekampagne bis zur Arbeit im Lager haben die Nachwuchskräfte vorübergehend das Sagen. Dabei erlangen sie umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Zeitmanagement, Budgetplanung, Teamarbeit und Führung. Auszubildende und Studierende könnten so ihr erworbenes Wissen konkret und wirksam anwenden und erlebten zugleich, auf die eigene Ausbildung nachhaltig vertrauen zu können.

Während seiner Zeit als Betriebsrat stellte Wicht dem Arbeitgeber im Monatsgespräch die Frage, ob Vorgesetzte bereit wären, für eine Woche mit ihm den Arbeitsplatz zu tauschen. Nach längerer Pause kam schließlich die Antwort: „Nein Herr Wicht, das geht bei uns nicht.“

Scheint so, als wäre die Zeit im Konzern Telekom für derartige zukunftsweisende Experimente noch nicht reif.