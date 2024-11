Die Jubiläums-Consumenta begeistert als feste Größe für Inspiration und Innovation

Nach neun Messetagen endet die 70. Consumenta mit einem positiven Fazit: Es kamen mehr Besucher als im Vorjahr zur Consumenta 2024, um in neun Hallen die vielfältigen Angebote der rund 900 Aussteller zu erkunden.

Die Consumenta 2024 konnte, trotz der aktuell eingetrübten Konsumlaune, das gute Niveau aus dem Vorjahr sogar übertreffen, es kamen rund 120.000 Besucher in die Messe.

Die Geschäftsführer des Messeveranstalters AFAG, Henning und Thilo Könicke, ziehen nach neun Messetagen ihr persönliches Fazit: „Wir sind sehr zufrieden mit der Consumenta 2024, die zum 70. Mal bewiesen hat, dass sie ein wichtiges Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung ist und auch in wirtschaftlich volatilen Zeiten Stabilität vermittelt.“ Die Consumenta überzeugte erneut mit ihren Angeboten rund um die Themen Bauen und Wohnen, Küche und Haushalt, Mode und Gesundheit sowie Technik, Spiel und Genuss. Wichtiger Anker sind die regionalen Angebote, so bietet die Consumenta den persönlichen Kontakt zu Direktvermarktern, Unternehmen, Dienstleistern und Anbietern aus der Region.

Das Programm für die Herbstferien auf der Consumenta hat sich gut bewährt und ist auch für das nächste Jahr gesichert. Die Halle „Technik & Spiel“ ist ein fester Anlaufpunkt für Familien und Kinder und die Angebote der Aussteller rund ums Ausprobieren, Erleben, Entdecken und Spielen trafen genau den Nerv.

Traditionell bietet die Consumenta den ersten Weihnachtsmarkt des Jahres. Dieser präsentiert Dekorationsinspirationen und Geschenkideen und wird zur kommenden Messe weiter ausgebaut.

2 Darüber hinaus wird es zur Consumenta 2025 neue Angebote für Kreativ-Fans geben.

Weitere Höhepunkte im Programm der Consumenta sind die Begleitveranstaltungen: Das Spirituosen-Event „Gin and Friends“ überzeugte mit einem neuen Konzept. Die Tuning-Veranstaltung „Car & Style“ ist im zweiten Jahr deutlich gewachsen und bereits fester Bestandteil in der Consumenta-Woche. Die Heimtier Messe Nürnberg zog erneut nicht nur Heimtier-Besitzer, sondern auch Neugierige an. Im nächsten Jahr wird das Programm hier erweitert und durch weitere Vorführungen und Wettbewerbe ergänzt.

Zum Jubiläum: Erinnerungen an die „Einkaufstasche“

Am ersten Messetag wurde die 70. Consumenta gefeiert und die Besucher konnten sich über Jubiläumsaktionen freuen. In Erinnerung an die Anfänge der Verbrauchermesse, damals unter dem Namen „die Einkaufstasche“, erhielten die ersten 5.000 Besucher Taschen mit Überraschungen der Aussteller im Wert von bis zu 600 Euro.

Termin vormerken: Consumenta 2025 in den Herbstferien

Im kommenden Jahr findet die Consumenta vom 1. bis zum 9. November in den bayerischen Herbstferien statt. Auch 2025 kommt die Consumenta nicht allein, sie wird von der Heimtier Messe, dem Tuning-Event „Car & Style“, der Kreativmesse „Do it“ und dem Spirituosen-Event „Gin and Friends“ begleitet. Parallel zur Consumenta finden vom 1. bis 3. November 2025 die Erfindermesse iENA und die Kreativ- und Technikmesse „Hack & Make“ statt.