Das Rodachtal bietet kostenlosen Online-Vortrag „Mittelbeschaffung für Vereine“

Um die Vereine und damit das bürgerschaftliche Engagement im Rodachtal zu unterstützen, veranstaltet die Initiative Rodachtal seit zwei Jahren eine kostenlose Workshop-Reihe zu relevanten Themen im Vereinsbereich. Am Dienstag, den 19. November findet von 18:30 bis 20:00 Uhr der 13. Workshop aus der Reihe „Vereine stärken“ statt. Das Thema des etwa zweistündigen Online-Seminars lautet dieses Mal: „Mittelbeschaffung für Vereine“.

Zum Inhalt: Dieses Seminar gibt einen Überblick, welche Quellen Vereinen für ihre Mittelbeschaffung zur Verfügung stehen und was es bei diesen zu beachten gibt. Dabei erhalten Sie Infos und Tipps zur Akquise von Spenden, Sponsoring, Fördermitteln aus öffentlichen Programmen, von Stiftungen und Soziallotterien und einiges mehr. Während des Seminars wird auf konkrete Beispiele aus der Praxis und auf die Fragen der Teilnehmenden eingegangen.

Der Referent, Herr Florian Brechtel, ist selbstständiger Berater für gemeinnützige Organisationen und richtet sich mit seinem Dienstleistungsangebot an Stiftungen, Vereine, Kirchengemeinden und Verbände. Er berät diese in den Bereichen Gründung, Projektentwicklung, Fundraising und Freiwilligenmanagement.

