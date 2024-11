Baunacher Basketballer treffen in Strullendorf auf den Post SV Nürnberg

Der Heimnimbus soll auch im Derby halten

Ein Derby steht für die Baunacher Basketballer am Samstag auf dem Programm, wenn sie am Samstag um 17 Uhr den Post SV Nürnberg in der Strullendorfer Hauptsmoorhalle erwarten.

Die Gäste aus Mittelfranken starteten nur schwer in die neue Saison und mussten teilweise deftige Niederlagen einstecken. Mittlerweile aber hat sich das Team von Coach Ricardo Cabezas gut akklimatisiert und hat auch einen Sieg gegen Jena verbuchen können, was momentan den 10. Platz in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle einbringt. Erst am letzten Spieltag konnte man sehr gut mit dem Spitzenteam aus Bayreuth mithalten und unterlag nach hartem Kampf knapp mit 67:78. Philipp Lieser und Paul Schmidt (je 15 Punkte) waren nicht zufällig die Leistungsträger des Teams, denn beide standen schon letztes Jahr im Team aus der Lebkuchenstadt, das ansonsten eigentlich runderneuert wurde und sich deshalb erstmal finden musste. Als weitere Leistungsträger haben sich in den bisherigen Spielen Tobias Dückminor und Alex Williamson herauskristallisiert, die in den bisherigen fünf absolvierten Begegnungen mit 15,8 Punkten bzw. 11,7 Punkten im Schnitt zweistellig punkten konnten und von den jungen Hechten unter Kontrolle gebracht werden müssen.

Die Gastgeber sind also gewarnt und werden schon eine überdurchschnittliche Leistung abliefern müssen, wenn sie nach der letzten Niederlage in Chemnitz wieder in die Erfolgsspur zurückfinden wollen. Zwar können die Oberfranken auch am Samstag nicht aus dem Vollen schöpfen, da Kooperationspartner BBC Coburg ebenfalls am Samstag in Köln antreten muss, dennoch wollen sie weiterhin nach mittlerweile 17 Monaten in heimischer Halle ungeschlagen bleiben. Außerdem beflügelt die Unterstützung durch die treuen Fans in der Hauptsmoorhalle das junge Team immer in besonderer Weise. Coach Jörg Mausolf sieht das genauso: „Die personelle Situation ist weiterhin sehr schwierig. Trotzdem wollen wir gerade zuhause ein gutes Spiel machen und zusammen mit unseren Fans die Serie ausbauen. Allerdings ist Nürnberg viel besser als die Tabelle aussagt.“ Hallenöffnung ist um 16:30 Uhr.

2. Regionalliga Nord: Baunach Young Pikes – Post SV Nürnberg

Samstag, 16.11.2024, 17 Uhr

Hauptsmoorhalle Strullendorf