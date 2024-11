Sitzung des Bayreuther Sozialausschusses

Der Sozialausschuss des Stadtrats kommt am Montag, 18. November, um 16 Uhr, im Rathaus zu seiner nächsten turnusmäßigen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Pflegebedarfsplanung. Sie wurde 2024 aktualisiert nachdem die letzte Erhebung vor fünf Jahren stattgefunden hatte. Die Erhebung dient der Ermittlung des aktuellen Pflegebedarfs und der damit einhergehenden Anpassung der Versorgungsstrukturen. Außerdem werden sich die Ausschussmitglieder mit dem Haushalt 2025 befassen und hier unter anderem die städtischen Zuschüsse an Vereine und Verbände in den Bereichen Soziales sowie Integration beraten. Die Sitzung findet im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, statt. Die gesamte Tagesordnung inklusive Kurzberichten, Beschlussvorschlägen und Anlagen finden Interessierte auf dem Bürgerinfoportal, das über die städtische Homepage unter www.bayreuth.de erreichbar ist.

