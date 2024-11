Sechs Sportvereine präsentieren in Baiersdorf ihr Können

19. Sportakulum des Landkreises

Am Freitag, den 22. November 2024, findet das 19. Sportakulum des Landkreises Erlangen-Höchstadt in der Mehrzweckhalle in Baiersdorf statt.

Das Sportakulum bietet Sportvereinen des Landkreises Gelegenheit, ihre Vielfalt und Leistungsstärke in einer bunten Show zu präsentieren. Wie in den vergangenen Jahren begeistert auch dieses Mal eine Mischung aus Tanz, Akrobatik und sportlichen Darbietungen aus unterschiedlichen Sportarten das Publikum. Nachwuchssportlerinnen und -sportler des Baiersdorfer SV, Int. Taekwondo Black Belt Center, SV Bubenreuth, ASV Möhrendorf, VuPSV Schloss Rathsberg e.V. und die TSG Weisendorf sind dieses Jahr beteiligt.

Ab 18 Uhr findet die Sport-Schau in der Mehrzweckhalle in Baiersdorf, Igelsdorfer Weg 2 statt. Einlass ist bereits um 17:30 Uhr. Eintritt ist frei.