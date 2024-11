Schwerer Unfall auf der B4 bei Rödental

Am Mittwochmorgen, gegen 07:15 Uhr, ereigneten sich auf der Bundestraße 4 zwischen den Anschlussstellen Oberwohlsbach und der A 73, AS Neustadt bei Coburg, dreistreifiger Bereich in Fahrtrichtung Coburg insgesamt drei Verkehrsunfälle mit 7 beteiligten Fahrzeugen und 5 verletzten Personen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand bremsten in Fahrtrichtung Coburg im zweispurigen Bereich mehrere Fahrzeuge stark ab. Ein 18-Jähriger Pkw-Fahrer eines VW Golf erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug einer 45-Jährigen auf. Die Fahrerin des vorausfahrenden Pkw, sowie der Beifahrer des auffahrenden Pkw erlitten durch den Unfall diverse Prellungen. Die Rechte der beiden Fahrspuren war nun durch die beiden verunfallten Fahrzeuge blockiert.

Der Verkehr staute sich nun bereits ca. 100 Meter zurück, als ein 26-Jähriger Fahrzeugführer auf der linken Fahrspur in Richtung Coburg auf den Pkw einer 35-Jährigen auffuhr. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall ebenfalls verletzt. Der 26-Jährige wurde nach jetzigem Stand schwer verletzt und mit mehreren Frakturen ins Klinikum Coburg eingeliefert. Durch den zweiten Unfall waren nun beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Coburg blockiert und der Verkehr kam komplett zum Stehen.

Im weiteren Verlauf der Stauung erkannte ein 18-Jähriger Fahrer eines Mercedes die Situation ca. 50 Meter hinter der zweiten Unfallstelle zu spät und fuhr auf ein bereits auf der Fahrbahn stehenden Pkw eines 21-Jährigen auf. Dieses Fahrzeug wurde durch den Anstoß noch auf ein bereits vor ihm stehendes Fahrzeug einer 49-Jährigen geschoben. Die 49-Jährige Fahrzeugführerin erlitt hierbei ebenfalls Prellungen.

Insgesamt wurden durch die Unfälle 5 Personen zum Teil schwer verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro

Die Verkehrspolizei hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsverstößen eingeleitet.

Im Bereich der Unfallstelle befand sich zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand ein mobiler Blitzer der Verkehrspolizei Coburg. In wie weit hier ein unnötiges starkes Abbremsen eines Unfallbeteiligten vorlag, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die B4 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge für ca. 2,5 Stunden gesperrt werden.

Die Feuerwehren Rödental, Ebersdorf, Lautertal und Oberwohlsbach wahren mit zahlreichen Kräften vor Ort und unterstützten unter anderem in der Anfangsphase die notwendigen Verkehrsmaßnahmen. Des Weiteren waren an der Unfallörtlichkeit 4 Krankenwägen und 2 Notärzte zur Versorgung und zum Transport der Verletzten anwesend.