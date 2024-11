RathausReport der Stadt Erlangen vom 13. November 2024

Seniorenbeirat: Konstituierende Sitzung mit neuer Vorsitzenden

Der Seniorenbeirat der Stadt Erlangen hat sich für die Amtsperiode 2024 bis 2027 neu konstituiert. Bei der Sitzung am Montag ist mit Stadträtin Alexandra Wunderlich (CSU) auch eine neue Vorsitzende gewählt worden. Die bisherige Vorsitzende, Ehrenbürgerin Dinah Radtke, ist künftig stellvertretende Vorsitzende, gleichberechtigt mit der früheren Stadträtin Felizitas Traub-Eichhorn.

Der Arbeitsausschuss besteht jetzt aus Doreen Lösel, Helmut Wening, Elke Bollmann, Andreas Hannweg und Doris-Maria Vittinghoff.

Oberbürgermeister Florian Janik dankte den bisherigen Beiratsmitgliedern für ihre wichtige Arbeit und wünschte dem neuen Gremium und der neuen Leitung alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben.

Weitere Informationen zum Seniorenbeirat gibt es im Internet unter www.erlangen.de/seniorenbeirat.

Kostenlose Kinovorführung „Romys Salon“

Die Arbeitsgruppe Leben mit Demenz in Stadt und Land lädt am Donnerstag, 14. November, zu einer kostenlosen Kinoveranstaltung in die Lamm-Lichtspiele Erlangen (Hauptstraße 86) ein. Gezeigt wird der Film „Romys Salon“. Erzählt wird die Geschichte eines zehnjährigen Mädchens, das die fortschreitende Demenzerkrankung seiner Großmutter miterlebt und zur engen Vertrauten im Kampf um Würde und Selbstbestimmung wird. Der Einlass ist ab 16:00 Uhr, der Film wird ab 16:30 Uhr gezeigt. Im Vorfeld und auch im Anschluss an die Kinovorstellung gibt es die Möglichkeit, sich zu informieren und Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung erfolgt mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse.

„Kreative Spätschicht“

Die Jugendkunstschule der Stadt (JuKS) lädt am Freitag, 15. November, von 17:00 bis 20:00 Uhr zur „kreativen Spätschicht“. Wer Lust hat, mit vielfältigen Materialien und kostenfrei Kunstwerke zu gestalten, kann in der Friedrichstraße 35 vorbeikommen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.juks-erlangen.de.

„Klang–Raum–Konzert“ in der Neustädter Kirche

Zwei Orgeln, gleichzeitig gespielt von einem Organisten, Viola und Violine – in dieser ungewöhnlichen Instrumentierung kündigt der aktuelle Preisträger der Kulturstiftung Erlangen Klaus Treuheit in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt ein ganz besonderes Konzert am Freitag, 15. November, um 18:00 Uhr in der Neustädter Kirche an. Unter dem Titel „Klang–Raum–Konzert. Beschreibung des Erinnerten“ wird der Erlanger Pianist, Organist und Komponist gemeinsam mit Charlotte Walterspiel und Gunter Pretzel die Neustädter Universitätskirche auf überraschende Weise erklingen lassen.

Mit Walterspiel – seit 2009 Solobratschistin im Jewish Chamber Orchestra München – und dem in Hamburg geborenen Pretzel, der viele Jahre Mitglied der Münchner Philharmoniker war und 2016 bis 2019 dem Festival für neue Musik „Echolot“ im Schloss Kempfenhausen als künstlerischer Leiter vorstand, verbindet Treuheit die Leidenschaft für experimentelle Musik und die Freiheit, gemeinsam unerhörte Klänge und variable Spielformen zu finden.

In den vergangenen elf Jahren haben die drei Ausnahmemusiker viele Aufnahmen gemeinsam eingespielt und erkunden nun die Akustik der Neustädter Kirche, die als einzige in Erlangen über zwei Orgeln verfügt, die von einem Manual aus gleichzeitig gespielt werden können. Charlotte Walterspiel und Gunter Pretzel sind mit ihren Streichinstrumenten auf der Empore platziert. Erst im Mai 2024 haben die drei eine neue CD in der Neustädter Kirche eingespielt, die als „Molybdän“ bei KTMP erschienen ist.

Der Eintritt kostet 10,00 Euro (ermäßigt 5,00 Euro). Karten gibt es an der Abendkasse ab 17:30 Uhr.

Gewerbestelle eingeschränkt erreichbar

Aufgrund von Personalausfällen ist der Bereich für Gewerbemeldungen der Ordnungsbehörde der Stadt Erlangen bis einschließlich Freitag, 22. November, telefonisch über die Hotline nicht erreichbar. Dringliche Anliegen können per Mail an gewerbe@stadt.erlangen.de gerichtet werden. Es muss aber mit längeren Bearbeitungszeiten gerechnet werden. Sachstandsanfragen können derzeit kapazitätsbedingt nicht beantwortet werden.

Gewerbemeldungen können jederzeit über den Onlinedienst erfolgen (www.erlangen.de/service/161).

Verbindung Neuses-Steudach gesperrt

Die Verbindungsstraße Neuses-Steudach ist noch bis Montag, 18. November, gesperrt. Der Grund sind die Arbeiten im Rahmen des Autobahnausbaus. Auch für Radfahrer und Fußgänger gilt die Sperrung. Das teilte die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit.

Von-Wendt-Weg gesperrt

Der Von-Wendt-Weg (Burgberg) ist noch bis Montag, 18. November, gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung mitteilt, finden dort noch Wiederherstellungsarbeiten nach einem Rohrbruch statt.

Lerchenstraße „dicht“

Wegen Arbeiten an der Wasserleitung und am Kanal ist die Lerchenstraße in Dechsendorf von Mittwoch, 20. November, bis voraussichtlich Mittwoch, 4. Dezember, gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, ist der Bereich auf Höhe Hausnummer 11 davon betroffen. Die Umleitung über die Kleiber-, Faust-von-Stromberg- und Bischofsweiherstraße ist eingerichtet.

Kein Durchkommen auf Herzogenraucher Straße

Die Herzogenauracher Straße bei Frauenaurach ist auf Höhe der Aurachtalbrücke von Freitag, 22. November, bis Montag, 25. November, gesperrt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, finden die Abbrucharbeiten für einen Teil der Autobahnbrücke statt. Die Umleitung über die Pappenheimer, Sylvania- und Niederndorfer Straße ist ausgeschildert.