Polizeibericht Hochfranken vom 13.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

COBURG. Am Dienstagabend ging bei der Coburger Polizei die Meldung über einen Hausfriedensbruch ein.

Dem Vernehmen nach hielten sich mehrere Personen, davon eine männliche Person widerrechtlich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Adamistraße auf. Trotz Kündigung des Mietverhältnisses wollte ein Mann die Wohnung nicht verlassen. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich einer der anwesenden Männer sofort äußerst aggressiv und ging auf einen Beamten los. Trotz mehrfacher Aufforderung dies zu unterlassen und er nicht aufhörte, wurde ihm letztendlich der Gewahrsam angedroht. Da der Mann beim Herantreten der Beamten erneut anfing um sich zu Treten und zu schlagen, wurde er letztendlich fixiert und gefesselt, weshalb dem Mann nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erwartet. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, wo er freiwillig einen Test auf Alkohol und Drogen durchführte. Da Test auf Betäubungsmittel viel positiv aus.

Einbruch in unbewohntes Wohnhaus – Zeugen gesucht

NEUSTADT B.COBURG. Unbekannte brachen im Zeitraum von Mittwoch, 11. September 2024, bis Dienstag, 12. November 2024, in ein unbewohntes Wohnhaus in der Haarbrücker Straße ein. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Auftrag der Eigentümer kontrollierte ein Zeuge am Dienstag das leerstehende Anwesen. Dabei bemerkte er, dass Unbekannte über den Kellerzugang in das Wohnhaus eingedrungen waren und mehrere Kellerfenster einschlagen hatten. Im Inneren durchwühlten sie Möbel und stahlen Gegenstände im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Haarbrücker Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

Verkehrsunfall zwischen Traktor und Pkw

UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person wurde eine Streife der Coburger Polizeiinspektion am späten Dienstagnachmittag beordert.

Kurz vor 17 Uhr übersah der Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Bahnhofstraße den vorfahrtsberechtigten Audi einer 27-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich die Fahrerin des Audis leichte Verletzungen zuzog. Durch die Wucht der Kollision wurde der Audi massiv an der Beifahrerseite beschädigt. Am Traktor des 64-jährigen Mannes entstand ebenfalls ein Schaden am Vorderanbau seiner Maschine von rund 1.000 Euro. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Gesamtschaden bei etwa 11.000 Euro. Die Coburger Polizisten haben den Verkehrsunfall aufgenommen und ermitteln nun gegen den Unfallverursacher.

Verkehrspolizei Coburg

Schwerer Unfall auf der B4

Rödental / Lkr. Coburg. Am Mittwochmorgen, gegen 07:15 Uhr, ereigneten sich auf der Bundestraße 4 zwischen den Anschlussstellen Oberwohlsbach und der A 73, AS Neustadt bei Coburg, dreistreifiger Bereich in Fahrtrichtung Coburg insgesamt drei Verkehrsunfälle mit 7 beteiligten Fahrzeugen und 5 verletzten Personen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand bremsten in Fahrtrichtung Coburg im zweispurigen Bereich mehrere Fahrzeuge stark ab. Ein 18-Jähriger Pkw-Fahrer eines VW Golf erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug einer 45-Jährigen auf. Die Fahrerin des vorausfahrenden Pkw, sowie der Beifahrer des auffahrenden Pkw erlitten durch den Unfall diverse Prellungen. Die Rechte der beiden Fahrspuren war nun durch die beiden verunfallten Fahrzeuge blockiert.

Der Verkehr staute sich nun bereits ca. 100 Meter zurück, als ein 26-Jähriger Fahrzeugführer auf der linken Fahrspur in Richtung Coburg auf den Pkw einer 35-Jährigen auffuhr. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall ebenfalls verletzt. Der 26-Jährige wurde nach jetzigem Stand schwer verletzt und mit mehreren Frakturen ins Klinikum Coburg eingeliefert. Durch den zweiten Unfall waren nun beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Coburg blockiert und der Verkehr kam komplett zum Stehen.

Im weiteren Verlauf der Stauung erkannte ein 18-Jähriger Fahrer eines Mercedes die Situation ca. 50 Meter hinter der zweiten Unfallstelle zu spät und fuhr auf ein bereits auf der Fahrbahn stehenden Pkw eines 21-Jährigen auf. Dieses Fahrzeug wurde durch den Anstoß noch auf ein bereits vor ihm stehendes Fahrzeug einer 49-Jährigen geschoben. Die 49-Jährige Fahrzeugführerin erlitt hierbei ebenfalls Prellungen.

Insgesamt wurden durch die Unfälle 5 Personen zum Teil schwer verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro

Die Verkehrspolizei hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsverstößen eingeleitet.

Im Bereich der Unfallstelle befand sich zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand ein mobiler Blitzer der Verkehrspolizei Coburg. In wie weit hier ein unnötiges starkes Abbremsen eines Unfallbeteiligten vorlag, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die B4 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge für ca. 2,5 Stunden gesperrt werden.

Die Feuerwehren Rödental, Ebersdorf, Lautertal und Oberwohlsbach wahren mit zahlreichen Kräften vor Ort und unterstützten unter anderem in der Anfangsphase die notwendigen Verkehrsmaßnahmen. Des Weiteren waren an der Unfallörtlichkeit 4 Krankenwägen und 2 Notärzte zur Versorgung und zum Transport der Verletzten anwesend.

Polizeiinspektion Kronach

Hochwertiges Fahrrad entwendet

Kronach – Im Tatzeitraum vom 10.08.2024 bis 06.11.2024 entwendete ein bislang unbekannter Dieb ein Fahrrad aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Gottfried-Neukam-Straße in Kronach. Bei dem Rad handelt es sich um ein Carbon-MTB Superior in grau. Am Rad war ein Leistungsmesser der Marke Inpeak angebracht. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

MTB ist weg

Küps – Für die kurze Dauer seines Einkaufs stellte ein Geschädigter sein Mountanbike am vergangenen Montag, gegen 19.50 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Kronacher Straße in Küps ab. Als er nach etwa 5 Minuten wieder zu seinem Rad wollte, war dieses weg. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grün/scharzes MTB der Marke Bulls. Das Fahrrad war nicht versperrt. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 250 Euro.

Unfall mit Personenschaden

Kronach – Der Fahrer eines LKW war am vergangenen Dienstag, gegen 07.25 Uhr auf der B173 in Kronach in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Kulmbacher Straße musste dieser verkehrsbeding seine Geschwindigkeit reduzieren. Die nachfolgende Fahrerin eines Opel erkannte offensichtlich dieses Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den LKW auf. Hierbei wurde die Opel-Fahrerin verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliedert werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Polizeiinspektion Kulmbach

