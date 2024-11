Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 13.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Diebesgut beläuft sich am Dienstag auf insgesamt ca. 838 Euro

BAMBERG. Im Laufe des Dienstags wurden sieben Ladendiebe im Alter zwischen 18 und 53 Jahren beim Diebstahl beobachtet, fünf konnten gestellt werden.

In einem Supermarkt in der Forchheimer Straße konnten drei Männer des gemeinschaftlichen Diebstahls überführt werden. Sie hatten Zigaretten im Wert von ca. 244 Euro in ihren Rucksäcken versteckt. Ein 53-Jähriger steckte einen Eischneider im Wert von 3,50 Euro ein, ohne diesen zu bezahlen.

In einem Schuhgeschäft am Grünen Markt beschäftigten zwei Unbekannte die Angestellten damit, immer wieder aus dem Lager Schuhe in anderen Größen zu holen. Dabei nutzten sie die Gelegenheit, mit drei paar Schuhen im Wert von 340 Euro, den Laden zu verlassen, ohne diese zu bezahlen.

Ein 18-Jähriger war in der Innenstadt in mehreren Läden auf Diebestour. Bei ihm konnten Klamotten im Wert von ca. 250 Euro aufgefunden werden.

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag wurde ein, in der Hauptwachstraße, abgestelltes und abgesperrtes Fahrrad von Unbekannten entwendet. Das schwarze Mountainbike der Marke Rockrider hat einen Wert von ca. 1.200 Euro. Auch ein Fahrradhelm, der an dem Fahrrad angebracht war, wurde gestohlen. Das durchgezwickte Schloss ließen die Diebe vor Ort liegen.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Medizinischer Notfall war Ursache für Unfall

BAMBERG. Dienstagnachmittag war ein 59-Jähriger mit seinem Dacia auf dem Berliner Ring in Richtung Münchner Ring unterwegs, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er zog sein Fahrzeug über den am Fahrbahnrad liegenden Grünstreifen und Fahrradweg und prallte gegen eine dort stehende Straßenlaterne, welche dadurch schräg über die Fahrbahn ragte. Dort drehte sich sein Fahrzeug um 90 Grad und verpasste dabei nur knapp eine 48-Jährige Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal in die linke Seite des Dacias. Die beiden Beteiligten mussten leicht verletzt ins Klinikum Bamberg gebracht werden. Der Dacia abgeschleppt werden. Während des Aufstellens der Laterne musste der Berliner Ring in eine Fahrtrichtung komplett gesperrt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Straßenlaterne beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

BAMBERG. Beim Abbiegen von der Gaustadter Hauptstraße nach links auf die Friedensbrücke, übersah am Montagnachmittag eine 91-Jährige Seat-Fahrerin einen ihr entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 16-Jährigen, der ihr mit seinem Motorrad entgegenkam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Jugendliche musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Bamberg gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Unter Drogeneinfluss am Steuer unterwegs

BAMBERG. Mittwochfrüh gegen 1:45 Uhr wurde in der Steinertstraße ein 24-Jähriger einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel der Polizeistreife nicht nur seine extreme Nervosität, sondern auch drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Da er widersprüchliche Angaben in Bezug auf Betäubungsmittel machte, wurde ein Drogenschnelltest vor Ort durchgeführt, der positiv auf Kokain war. Daraufhin wurde bei dem 24-Jährigen eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde. Sein VW/Golf blieb vor Ort stehen, die Weiterfahrt ihm unterbunden und sein Schlüssel vorläufig sichergestellt.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

BISCHBERG. In einer Praxis ereignete sich am Dienstagvormittag ein Diebstahl. Ein Patient hinterließ seine Jacke im Eingangsbereich an die Garderobe. Nach der Behandlung stellte er fest, dass der Geldbeutel mit Bargeld, Ausweisen und verschiedenen Karten entwendet wurde.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen

LITZENDORF. Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagvormittag kam es in der Wiesenstraße in Naisa zu einer Sachbeschädigung. Ein Unbekannter riss Pflanzen aus einem Trog und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

HALLSTADT. Am Samstagnachmittag wurde in einem Supermarkt in der Emil-Kemmer-Straße ein Kunde dabei beobachtet, wie er mehrere Tafeln Schokolade im Wert von knapp 10 Euro in seine Jacken- und Hosentasche steckte. Anschließend bezahlte er an der Kasse andere Waren und wollte danach den Markt verlassen. Durch den Ladendetektiv wurde der 65-Jährige auf den Diebstahl angesprochen und der bereits verständigten Polizeistreife übergeben. Anzeige wegen Ladendiebstahl wird erstattet.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Gößweinstein. Im Zeitraum von Mittwoch, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 13.00 Uhr wurde in der Straße Am Söhring ein Holzgartenzaun durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 150 EUR. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt bittet um Hinweise unter Tel: 09194 / 7388-0.

Polizeiinspektion Forchheim

Polizeiinspektion Lichtenfels

Geldkassette aus Physiopraxis gestohlen

LICHTENFELS. Am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldkassette aus einer Physiotherapiepraxis in der Kronacher Straße.

Auffällig war, dass kurz vor dem Verschwinden der Kassette mehrfach ein Mann in der Praxis erschien, um nach einem Termin zu fragen. Der Schaden beläuft sich auf einen zweistelligen Eurobetrag.

Die Polizeiinspektion Lichtenfels bittet nun mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.