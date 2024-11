Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 13.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Frauen geraten sich wortwörtlich in die Haare

Eine handfeste Auseinandersetzung unter drei Frauen endete am späten gestrigen Abend (12.11.2024) mit Faustschlägen, Bissen und ausgerissenen Haaren.

Gegen 23:15 Uhr gerieten in der Erlanger Dompfaffstraße zunächst eine 32-jährige und eine 50-jährige Frau, die zuvor gemeinsam unterwegs waren, in eine verbale Streitigkeit. Diese artete aus und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung in welcher beide schließlich mit den Fäusten aufeinander einschlugen.

Eine 45-jährige Frau, die zu dem Zeitpunkt gerade mit ihren Hunden Gassi ging, versuchte die beiden Kontrahentinnen voneinander zu trennen. Dies gelang ihr auch, den die ältere der beiden Streitenden entfernte sich in ihre nahegelegene Wohnung.

Nun gerieten aber die verbliebenen zwei Frauen in eine Auseinandersetzung.

Nachdem die 32-jährige Bisse in Oberschenkel und Finger der 45-jährigen verteilte, revanchierte sich diese durch das büschelweise Ausreißen von Haaren. Mit Hilfe einer weiteren Passantin und den hinzugerufenen Beamten der Erlanger Polizei, gelang es letztendlich die Personen zu trennen. Hierbei zeigte sich die 32-jährige noch weiterhin aggressiv und musste deshalb gefesselt werden. Eine sofortige ärztliche Versorgung der Beteiligten war nicht notwendig, die Frauen erlitten u.a. Hautabschürfungen.

Der Alkohol spielte zumindest eine größere Rolle. Ein Test bei der 32-jährigen Frau ergab einen Wert von 2,0 Promille. Bei der 50-jährigen Dame wurde ein Wert von 1,14 Promille festgestellt.

Es mussten mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet werden.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Verkehrsunfall mit drei Beteiligen

Heroldsberg – Am Dienstagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 2, von Nürnberg in Richtung Heroldsberg, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund eines Pannenfahrzeugs mussten zwei hinter einander fahrende Pkw abbremsen. Ein weiterer nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf und schob die zwei Pkw gegeneinander. Durch den Zusammenstoß waren zwei der drei beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 €. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch die eingesetzte freiwillige Feuerwehr Heroldsberg wurde die Unfallstelle abgesichert und auslaufende Betriebsstoffe abgebunden.

Verkehrsunfallflucht

Eckental / Brand – In der Nacht vom 10.11.2024, 18:00 Uhr, auf den 11.11.2024, 10:30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nelkenstraße einen Transporter der Marke VW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seiner Wartepflicht nachzukommen oder den Verkehrsunfall bei der Polizei zu melden. Am Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 €. Das Verursacherfahrzeug ist vermutlich weiß und müsste deutlich sichtbare Beschädigungen aufweisen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Rufnummer 09131 / 9884214 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Weisendorf – Im abendlichen Berufsverkehr kam es gestern in der Erlanger Straße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Die beteiligten Pkw-Fahrer blieben unverletzt, während die beiden Pkw abgeschleppt werden mussten. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.

Herzogenaurach – Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Lonnerstadt wollte gestern Nachmittag vom Hans-Ort-Ring nach links in Richtung Welkenbach abbiegen und übersah hierbei eine entgegenkommende, gleichaltrige Pkw-Fahrerin. Auch hier mussten beide Pkw abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.