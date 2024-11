Pünktlich um 17 Uhr begrüßte der heilige St. Martin hoch zu Ross die zahlreichen Besucher an der katholischen Kirche. Strahlende Kinderaugen erhellten den Abend, während die Musiker der Geigenbauerkapelle mit festlichen Martinsliedern den feierlichen Rahmen setzten.

Trotz des unbeständigen Wetters und einer kleinen Regenschauer, die Petrus dieses Jahr über Bubenreuth sandte, ließ sich die Gemeinschaft nicht die Laune verderben. Der Zug, geschmückt mit leuchtenden Laternen, machte sich in Richtung Feuerwehrgerätehaus auf. Die festliche Stimmung war überall spürbar, als die Kinder mit ihren Laternen den Weg erhellten.

Am Feuerwehrgerätehaus angekommen, versammelten sich die kleinen und großen Besucher, um der Erzählung von Christiane Bayer aus dem Musikkindergarten zu lauschen. Sie erzählte eindrucksvoll die Geschichte vom heiligen St. Martin und dessen Nächstenliebe, die alle Anwesenden in ihren Bann zog.

Im Anschluss wurden die traditionellen Martinswecken verteilt, und die Gemeinschaft setzte sich am Lagerfeuer zusammen. Bei Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und Wienerwürstchen ließ man den Abend gemütlich ausklingen.

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Reiterin Veronika Höfler sowie an alle Helferinnen und Helfer, die diesen Martinszug zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Die Veranstaltung förderte nicht nur den Zusammenhalt der Gemeinde, sondern brachte auch ein Stück Tradition in die Herzen der Menschen.

Der Martinszug der Feuerwehr Bubenreuth war ein voller Erfolg und wird sicherlich in vielen Erinnerungen bleiben.