Geldübergabe in Weidenberg nach Schockanruf – Kripo sucht Zeugen

WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. Am Montagnachmittag erbeuteten Telefonbetrüger mit der üblichen Unfallmasche Bargeld und Gold. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter riefen am Montag bei einem Ehepaar aus Weidenberg an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Mit der Lüge, ein Angehöriger habe einen schweren Unfall verursacht und müsse ins Gefängnis, brachten sie die Eheleute dazu, eine angebliche Kaution zu bezahlen. Um 16.15 Uhr übergaben diese in der Stockauer Straße Bargeld und Gold im Gesamtwert einer niedrigen sechsstelligen Eurosumme an einen unbekannten Abholer.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 25 Jahre alt

zirka 180 Zentimeter groß

dunkel gekleidet

helle Hautfarbe

kein Bart

fuhr ein weißes Auto

Wer die Geldübergabe beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.