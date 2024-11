Erster Heimspieltag der 1. Damenmannschaft der DJK Eggolsheim

Am vergangenen Sonntag, den 10. November 2024, durfte die 1. Damenmannschaft der DJK Eggolsheim die Gäste vom TB/ASV Regenstauf II und Hahnbach II zu ihrem ersten Heimspieltag der Saison begrüßen. Die Vorfreude auf den Spieltag war groß, denn das Ziel war klar: Die ersten Punkte der Saison sollten her!

Erstes Spiel: DJK Eggolsheim vs. TB/ASV Regenstauf II

Die Spannung war zu spüren, doch schon im ersten Satz zeigte sich, dass die Damen aus Eggolsheim Schwierigkeiten hatten, in ihr Spiel zu finden. Trotz eines umkämpften Beginns ging der Satz mit 19:25 an die Gäste. Auch im zweiten Satz konnte die Heimmannschaft nicht ihr volles Potenzial abrufen, sodass es nicht gelang, ausreichend Druck auf die Gegnerinnen auszuüben. Der Satz endete deutlich mit 9:25.

Doch die Eggolsheimer Damen wollten sich nicht kampflos geschlagen geben. Mit neuem Kampfgeist starteten sie in den dritten Satz. Zwar zeigten sie mehr Stabilität, aber die Gegnerinnen aus Regenstauf nutzten ihren Vorsprung geschickt aus und entschieden auch diesen Satz für sich (18:25). Trotz der 0:3-Niederlage ließen die Eggolsheimerinnen die Köpfe nicht hängen, denn das Tagesziel – die ersten Punkte – blieb weiterhin in greifbarer Nähe.

Zweites Spiel: DJK Eggolsheim vs. Hahnbach II

Mit frischem Elan starteten die Gastgeberinnen um 15:00 Uhr in die zweite Partie des Tages gegen Hahnbach II. Von Beginn an zeigten die Damen, was sie wirklich draufhaben: Mit starken Aufschlägen und druckvollen Angriffen setzten sie die Gegnerinnen unter Druck. Die hervorragende Blockarbeit der Eggolsheimerinnen brachte schließlich die Wende, und sie konnten den ersten Satz verdient für sich entscheiden.

Dieser Erfolg verlieh den Spielerinnen neuen Mut und Antrieb. Im zweiten Satz spielten sie weiter auf hohem Niveau und ließen den Gegnerinnen erneut keine Chance. Mit einem weiteren Satzgewinn waren sie nur noch einen Schritt von ihrem Ziel entfernt: dem ersten Sieg der Saison.

Im dritten Satz mobilisierten die Eggolsheimerinnen ihre letzten Kräfte und kämpften um jeden Ball. Dank ihres unermüdlichen Einsatzes und der Unterstützung des heimischen Publikums konnten sie auch diesen Satz für sich entscheiden. Mit den Satzergebnissen von 25:23, 25:23 und 25:19 feierten die Damen der DJK Eggolsheim einen verdienten 3:0-Sieg und sicherten sich die ersten drei Punkte der Saison!

Ausblick

Bereits am kommenden Samstag, den 16. November 2024, geht es für die motivierten Eggolsheimerinnen weiter nach Amberg. Dort wollen sie an ihre starke Leistung anknüpfen und weitere Punkte für die Tabelle einfahren.

Ein gelungener Heimspieltag mit Höhen und Tiefen, aber vor allem einem wichtigen Erfolg, der Lust auf mehr macht!