Eltmanns Volleyballer empfangen Aufsteiger Mühldorf

CERATONIA Volleys freuen sich auf das zweite Heimspiel

Auch wenn die Saison nun schon fast drei Monate alt ist, steht für die CERATONIA Volleys am nächsten Wochenende gerade erst einmal das zweite Heimspiel der Saison auf dem Programm. Nachdem man das erste Saisonspiel im September deutlich gegen Dresden gewinnen konnten, folgten in den letzten Wochen und Monaten drei Auswärtssiege gegen das Spitzenteam aus Bühl, den Meisterschaftsfavoriten aus Ludwigsburg, sowie den Aufsteiger aus Langen. Nach vier Spieltagen bleibt das Team von Trainer Donat somit nach wie vor ungeschlagen und musste bisher erst einen Punkt beim 3:2 Sieg gegen Bühl abgeben. „So stellt man sich einen Saisonstart natürlich vor.

Auch wenn wir unseren Rhythmus noch nicht so richtig gefunden haben und natürlich noch Luft nach oben bleibt, können wir mit den ersten Ergebnissen sehr zufrieden sein. Besonders der klare Sieg gegen das mit Spitzenspielern gespickte Team aus Ludwigsburg hat mir Mut gemacht. Da haben wir wirklich ein sensationelles Spiel abgeliefert und den Gegner in allen Belangen dominiert.“, ist Trainer Donat sehr zufrieden mit dem Saisonauftakt seiner Mannschaft.

Bei aller Zufriedenheit mit den positiven Resultaten und der aktuellen Ausgangslage, gibt es in Eltmann aber auch ein paar Dinge, mit denen man nicht so wirklich zufrieden ist und an denen man in den nächsten zwei Trainingswochen arbeiten möchte, um Kräfte zu schonen und unnötige Punktverluste zu vermeiden. Auf den Punkt bringt es hier mal wieder Kapitän Engel. „Es kann einfach nicht sein, dass wir jeden dritten Satz verlieren. Wir können es nicht mal mehr auf die zehnminütige Pause schieben, da wir den dritten Satz auch verlieren, wenn es die gar nicht erst gibt. Es liegt wohl einfach an der Einstellung oder hat sich vielleicht auch schon so in unsere Köpfe eingebrannt und wir müssen da dringend was ändern.“, wird Engel deutlich und zeigt dabei, dass trotz aller Euphorie noch einiges zu tun ist.

Damit es schon beim nächsten Heimspiel gegen Mühldorf klappt, soll die Trainingsintensität in den nächsten beiden Wochen nun zusätzlich hochgefahren werden und sich vermehrt auf die eigenen Qualitäten konzentriert werden, denn der Coach ist sich der eigenen Stärken durchaus bewusst. „Wir müssen gar nicht jedes Mal so genau schauen, was der Gegner macht und wie er sich taktisch verhält. Wir versuchen uns immer dem Gegner anzupassen und uns auf dessen Spiel vorzubereiten, was manchmal natürlich auch Sinn machen kann. In der momentanen Phase glaube ich aber, dass es genau andersherum sein sollte und sich die Gegner auf uns einstellen müssen, um unsere Stärken zu durchschauen und uns zu besiegen. Wenn wir an das Niveau vom Spiel gegen Ludwigsburg herankommen, unsere Nerven im Griff haben, uns nicht provozieren lassen bzw. auf die Nickligkeiten der Gegner eingehen, bin ich mir sicher, dass es jeder Gegner besonders bei uns in Eltmann sehr schwer haben wird.“, so Trainer Donat, der nach der Partie in Ludwigsburg nochmal ein ernstes Wörtchen mit Neuzugang Ben B. wechseln musste, nachdem dieser den jungen und hoch talentierten Zuspieler der Gegner auf unfaire und unsportlichste Art und Weise provoziert hatte und somit nicht nur diesen, sondern auch dessen Eltern an den Rande der Tränen brachte, wie die SZ kurz darauf berichtete.

Gegen Dresden hofft man in Eltmann neben dem zweiten Heimsieg zudem auf die Rückkehr von Publikumsliebling Melf Urban, der gegen Langen noch verletzungsbedingt auf der Bank Platz nehmen musste. In der spielfreien Zeit widmete sich der sympathische Nordfriese währenddessen anderen Aktivitäten und betreut seit Neuestem den Social Media Auftritt der CERATONIA Volleys Eltmann. „Es macht mir unfassbar Spaß, auf dem kleinem Kästchen ein paar lustige Bilder hochzuladen, ein paar Lieder dahinter zumischen und den Fans ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Auch wenn ich die Fans natürlich lieber auf dem Spielfeld zum Jubeln bringen würde, habe ich von Tobi in den letzten Tagen natürlich auch gelernt, dass jedes Like, absoluter Balsam für meine geschundene Seele bzw. meinen Rücken ist.“, so der metaphorische Melf.

Damit das Vorhaben auch in die Tat umgesetzt werden kann und der VC Eltmann seine Erfolgsserie von 24 Zweitligaheimspielen ohne Niederlage weiter ausbauen kann, ermutigt Manager Reschke die Heimfans nochmal, den Weg in die Georg-Schäfer-Halle auf sich zu nehmen und dort das Team lautstark zu unterstützen. „Ich weiß, ich wiederhole mich. Trotzdem kann ich nur jedem Volleyballfan empfehlen, sich das ganze Spektakel live anzusehen und die Jungs zu unterstützen. Wir haben ein unglaublich gutes Angebot an frischen Speisen und Getränken und natürlich on top die beste Unterhaltung durch unsere Cheerleader.“, rührt Reschke motiviert die Werbetrommel.

Anpfiff zum nächsten Heimspiel und Start des Livestreams ist am Samstag, den 16.11.2024 wie immer um 19:30 Uhr.