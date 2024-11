BBC Bayreuth fährt als Außenseiter zu den Bozic Estriche Knights Kirchheim

Am kommenden Samstag, 16. November, um 19 Uhr gastiert der BBC Bayreuth am 10. Spieltag der BARMER 2. Baskteball-Bundesliga Pro A bei den Bozic Estriche Knights Kirchheim. Die Knights sind mit aktuell 14:4 Punkten Tabellenfünfter, der BBC hat 4:14 Zähler auf dem Konto und steht auf Tabellenplatz 15. Auf dem Papier ist die Favoritenrolle vor der Partie also deutlich verteilt.

Der gute Saisonstart der Kirchheimer kommt für manche doch etwas überraschend, hatten die Schwaben doch vor der Saison den Abgang von Michael Flowers, dem Liga-Topscorer der vergangenen Pro A-Saison, zu verzeichnen. Ausgleichen sollten den Verlust im Backcourt die Neuzugänge US-Spielmacher Bradon Norris (Loyola University), Lucas Meyer (aus Paderborn) sowie der Ex-Frankfurter Cameron Henry (derzeit mit im Schnitt 16,2 Punkten Topscorer und durchschnittlich 5,8 abgegriffenen Bällen Top-Rebounder der Kirchheimer). An den Brettern kamen die US-Amerikaner Miryne Thomas aus Leicester in England sowie James Graham (bisher Münster) neu zu den Knights.

Zuletzt verloren die Kirchheimer das Spitzenspiel bei Tabellenführer Science City Jena mit 77:87. „Wir haben gegen die Top Mannschaft der Liga lange mitgehalten und hatten Phasen, in denen wir besser waren. Jena hatte die bessere Quote aus der Distanz. Diese Würfe müssen fallen, wenn du so ein Spiel am Ende gewinnen willst. Heute war das für uns nicht der Fall,“ resümierte Knights-Sportchef Chris Schmidt nach der Partie.

BBC-Headcoach Florian Wedell erklärt, dass die Kirchheim Knights zu den absoluten Playoff-Anwärtern in der Pro A gehören und aktuell auch in der Lage sind, um das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale kämpfen zu können. „Mit Michael Flowers haben die Knights zwar einen sehr guten Spieler verloren, aber auch sehr gute Neuzugänge verpflichtet. Viele Spieler haben Erfahrung in der Pro A, sei es in Kirchheim oder bei anderen Teams, oder kommen aus England oder einem Division I College in den USA. Insgesamt hat die Mannschaft richtig Qualität. Für uns ist die klare Rollenverteilung in der Partie gut. Wir haben schon öfters in ähnlichen Situationen gezeigt, dass wir einen favorisierten Gegner auch sehr ärgern können. Wir haben das auch jetzt erst im Heimspiel gegen Tübingen gesehen, wir haben gegen Jena streckenweise ganz gut ausgehen und zu Saisonbeginn Crailsheim an den Rand einer Niederlage gebracht. Wir wollen in Kirchheim genauso und mit derselben Energie wie zuletzt gegen Tübingen auftreten. Mit demselben Tempo wollen wir versuchen, Kirchheim unseren Spielstil aufzuzwingen und im Idealfall bis zur letzten Sekunde im Spiel zu sein und um den Sieg zu kämpfen“, so Florian Wedell.

Zur Frage, welche positiven Aspekte das Team trotz der beiden Niederlagen aus den beiden Heimspielen vom vergangenen Wochenende ziehen kann, antwortet der BBC-Headcoach, dass es „das Team nach einem harten Spiel und einer sehr schwierigen Niederlage am Freitag gegen Dresden geschafft hat, zusammenzubleiben, sich neu zu finden und am Sonntag eine wahnsinnig energetische und positive Leistung aufs Feld zu bringen. Es zeigt die guten Charaktere in unserem Team, dass wir es schaffen, nach einer Niederlage, die uns allen sehr weh getan hat, am Sonntag solch eine Leistung zu zeigen. Als sehr junge Mannschaft haben wir in diesen beiden Spielen gesehen, dass wir noch regelmäßig durch Ups und Downs gehen, wir aber in der Lage sind, an guten Tagen mit absoluten Spitzenteams wie Tübingen mitzuhalten und diese an den Rand einer Niederlage zu treiben. Das ist für uns sehr schön und zeigt uns, dass wir als Team ein sehr, sehr großes Potenzial haben. Es gilt für uns, Geduld zu haben und weiterzuarbeiten, um die vorhandenen Möglichkeiten im Laufe der Saison auch konstanter auszuschöpfen“.