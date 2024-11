Baumpflanzaktion im Wildpark Hundshaupten

Junge Bürger Kreisverein unterstützt Wildpark und Natur

Am vergangenen Wochenende kamen rund 15 engagierte Mitglieder und Freiwillige des Junge Bürger Kreisvereins im Wildpark Hundshaupten zusammen, um im Rahmen einer Pflanzaktion rund 50 Bäume entlang der Parkwege zu setzen. Ziel der Initiative war es, die Attraktivität des Wildparks zu fördern und gleichzeitig einen Beitrag zur Stärkung der Natur zu leisten.

Der Wildpark Hundshaupten, eingebettet in die idyllische Landschaft der Fränkischen Schweiz, ist für seine naturnahen Gehege bekannt, in denen heimische Tierarten wie Rotwild, Wildschweine, Luchse und zahlreiche Vogelarten ein Zuhause finden. Mit der Baumpflanzaktion möchte der Junge Bürger Kreisverein die Besucherwege des Parks noch attraktiver gestalten und für mehr Schatten und Schutz sorgen – sowohl für die Tiere als auch für die Gäste. Darüber hinaus dienen die direkt an den Gehegen gepflanzten Weiden auch als Futter für die dort lebenden Tiere.

„Diese Aktion war uns ein großes Anliegen, da wir so das Naturerlebnis im Wildpark für die Besucher und gleichzeitig den Lebensraum der Tiere verbessern können“, erklärt Sebastian Götz, 1. Vorsitzender des Junge Bürger Kreisvereins. „Mit den neuen Bäumen stärken wir nicht nur das Erscheinungsbild des Parks, sondern tragen auch dazu bei, die natürliche Umgebung zu fördern.“ Die Vertreter des Wildparks Hundshaupten begrüßten die Aktion. So wurde die Pflanzaktion als eine wunderbare Ergänzung zu den laufenden Bemühungen, den Wildpark naturnah und attraktiv für die Besucher zu gestalten, gesehen.

Durch das Engagement des Junge Bürger Kreisvereins ist der Park für Mensch und Tier gleichermaßen bereichert.

Die Pflanzaktion soll den Auftakt für weitere Projekte des Junge Bürger Kreisvereins sein. Die positive Resonanz motiviert die Gruppe bereits, weitere Initiativen zu planen.

Über den Wildpark Hundshaupten:

Der Wildpark Hundshaupten liegt in der Gemeinde Egloffstein im Landkreis Forchheim. Auf über 40 Hektar Fläche bietet der Park Besuchern naturnahe Einblicke in die heimische Tierwelt und fördert mit seinen Bildungsangeboten das Bewusstsein für Natur- und Artenschutz.

Sebastian Kramer, Schriftführer

Junge Bürger Kreisverein