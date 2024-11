„Zünder für Gründer“-Veranstaltung in Coburg

Menschlichkeit als Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg

Am 13. November öffnet die Villa Vesteblick ihre Türen für den nächsten Gründungs-Treff der Wirtschaftsförderung des Landkreises Coburg. Diese kommende Zünder für Gründer Veranstaltung widmet sich entscheidenden Fragen und zeigt auf, wie Unternehmen durch authentische Kundenbeziehungen Vertrauen schaffen und sich unverwechselbar machen können. Dabei geht es unter anderem um folgende Fragen: Wie bringt man Menschlichkeit ins Geschäft – und was bedeutet es für den Erfolg, wenn der Kunde wirklich im Mittelpunkt steht?

Die Wahl der Villa Vesteblick als Veranstaltungsort könnte nicht passender sein: Hier hat Gabriele Kahl, Inhaberin des Bestattungsinstituts Kahl, gemeinsam mit ihrer Familie, viel Fingerspitzengefühl und einem klaren Konzept einen Ort der Würde und Menschlichkeit geschaffen, der gleichzeitig als Beispiel für kreative Geschäftsmodelle steht. In einer Branche, die mit den schwersten Momenten im Leben ihrer Kunden umgeht, wird die Bedeutung von Vertrauen und sensibler Kundenkommunikation besonders deutlich. „In Familienunternehmen, von denen es Gott sei Dank viele bei uns im Coburger Land gibt, hat der Mensch immer einen hohen Stellenwert. Das Bestattungsinstitut Kahl steht dafür natürlich in einer ganz besonderen Art und Weise“, erklärt Wirtschaftsförderer Martin Schmitz. „Sich auch in schwierigen Situationen seiner Aufgabe, den Kunden und seinen Mitarbeitern hinzuwenden, gehört zu den Werten, die wir auch jungen Gründerinnen und Gründern von Beginn an ans Herz legen.“

Im Verlauf des Abends führt Gabriele Kahl die Gäste durch die Villa und berichtet von der Entstehungsidee und den besonderen Herausforderungen, die mit dem Umbau zur Trauer-Villa verbunden waren. Diese menschliche Note gibt der Veranstaltung eine besondere Tiefe und liefert Inspiration für Unternehmerinnen und Unternehmer, die langfristige und auf Vertrauen basierende Kundenbeziehungen aufbauen möchten.

Nach der Führung bieten zwei Impulsvorträge weitere Einblicke in die Bedeutung der Menschlichkeit im Geschäftsleben. Stimmtrainerin Peggy Hoffmann spricht darüber, wie Marken durch den gezielten Einsatz der „richtigen Stimme“ Vertrauen schaffen und einen unverwechselbaren Eindruck hinterlassen können – ganz gleich, ob es sich um Finanzberatung, Einzelhandel oder Technologiedienstleistungen handelt.

Auch Christina Götz, Spezialistin für Büroassistenz und unternehmerische Vorsorge, lenkt den Blick auf den Aspekt der Fürsorge im Unternehmen. Sie gibt wichtige Hinweise zur Notfallvorsorge, damit Unternehmer in herausfordernden Situationen gut vorbereitet sind.

„Das Unternehmertum ist das Rückgrat unserer regionalen Wirtschaft“, betont Landrat Sebastian Straubel. „Es braucht Gründerinnen und Gründer, die Werte wie Verlässlichkeit und Kundenorientierung leben. Diese Prinzipien tragen dazu bei, dass unsere Region nicht nur wirtschaftlich stark bleibt, sondern auch menschlich nahbar und einladend ist.“

Florian Eckardt aus dem Team der Wirtschaftsförderung, der die Zünder für Gründer-Reihe organisiert, freut sich, dass sich die Veranstaltungsreihe mittlerweile zu einer festen Größe der regionalen Gründungslandschaft entwickelt hat. „Mit diesem modernen Format fördern wir den Austausch zwischen erfahrenen Unternehmern und neuen Gründern. Es ist schön zu sehen, wie sich hier eine Gemeinschaft entwickelt, in der nicht nur Wissen geteilt wird, sondern auch persönliche Werte und Inspirationen.“

Veranstaltungsdetails:

Datum: 13. November 2024

Uhrzeit: 18:00 – 21:00 Uhr

Ort: Villa Vesteblick, Bestattungsinstitut Kahl, Untersiemau (Meschenbach)

Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung jedoch erforderlich. Weitere Infos und Anmeldung gibt es unter: www.wirtschaft-coburg.de.

Das Format „Zünder für Gründer“

„Zünder für Gründer“ geht über den klassischen Gründerstammtisch hinaus. Es bietet eine Plattform für Gründerinnen, Gründer, Interessierte und Unterstützer, um sich miteinander zu vernetzen und auszutauschen. Auch erfahrene Experten aus Wirtschaft und Verwaltung sind herzlich eingeladen, ihr Wissen zu teilen oder nach neuen Kontakten Ausschau zu halten. „Zünder für Gründer“ ist ein kostenfreies Angebot der Wirtschaftsförderung des Landkreises Coburg und steht allen Interessierten aus den genannten Personengruppen offen.