Straßenschäden zwischen Pettstadt und Bug werden repariert

Bamberg Service stellt Verkehrssicherheit auf der Ortsverbindung Bug – Pettstadt wieder her

Die Ortsverbindungsstraße zwischen dem Stadtteil Bug und dem Ortsende zur Gemeinde Pettstadt weist in einem Abschnitt von etwa 100 Metern Länge erhebliche Straßenschäden auf, die sich in jüngster Zeit weiter verschlechtert haben. Um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, wird Bamberg Service daher in einer Notmaßnahme ab Mittwoch, 13. November, Reparaturarbeiten durchführen.

Die Ortsverbindungsstraße wird für die Dauer der Arbeiten, voraussichtlich etwa eine Woche, halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.