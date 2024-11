Sen-Union Kirchehrenbach begrüßt die Entscheidung des Gemeinderates zur Senkung der Hebesätze der Grundsteuer

In Zeiten, in denen es beinahe ständig mit Abgaben und Steuern nach oben geht, und der Bürger dies kompensieren muss, tut es gut, auch mal zu erleben, dass man in Situationen, in denen es möglich ist die Schraube auch mal nach unten zur Entlastung zu dreht.

Bei dem Treffen der Sen-Union AG Kirchehrenbach wurde das Abstimmungsergebnis in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Kirchehrenbach unter der Leitung von zweitem Bürgermeister Michael Knörlein ausdrücklich als gut du richtig bewertet. Es tue gut, zu wissen, dass der Bürger nicht nur als Zahlmeister der Politik gesehen werde, sondern auch nicht vergessen werde, wenn eine Entlastungmöglich sei, so der Sprecher der Senioren Union Werner Löblein.

Wenn es gelang, Rücklagen zu bilden, dann auch durch die Tatsache, dass etliche Vorhaben nicht durchgeführt wurden oder nicht zum Abschluss gekommen sind. Hier wird sich die SEN-U von der Fraktion des Gemeinderates nähere Informationen einholen.

Die SEN-Union, Kirchehrenbach als Arbeitsgemeinschaft des OV beschäftigt sich seit Mitte des Jahres vorwiegend mit den Gegebenheiten der Kommune und will Sprachrohr auch der älteren Generation sein. Aber auch die Gesamtgemeinde und Arbeit der VG steht im Fokus des Betätigungsfeldes.

In einer Analyse zur Seniorenarbeit der Gemeinde hat die SEN-U bereits Stellung bezogen und will Impulsgeber sein zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation mit Vorschlägen an die derzeitigen Verantwortungsträger, Entsprechende Schreiben gingen oder gehen an die jeweiligen Adressaten.

Ein Defizit an Information beim derzeitigen Um- bzw. Neubau des Leichenhauses mit Aussegnungshalle seitens der Gemeinde bemängelte die SEN-U auch bei der jüngsten Vorstandssitzung des CSU-Ortsverbandes.

Dies sahen auch die Verantwortlichen in gleicher Weise und bieten deshalb der Bevölkerung an, sich bei einem CSU-Dämmerschoppen am 12. November im Vereinsheim des Brieftaubenheimes ausführlich über die Arbeit des Ausbaues, der Neugestaltung und der Gesamtkonzeption zu informieren und ihre Meinung einfließen zu lassen. Auch die SEN-Union möchte an diesem Abend einen Gestaltungsvorschlag mit einbringen und die Meinung dazu hören.