Schwaches drittes Viertel kostete dem Bayreuther BBC den ersten Heimsieg

Ein schwaches, mit 20:31 verlorenes drittes Viertel brach dem BBC Bayreuth heute Nachmittag bei der 98:102 (52:48)-Heimspielniederlage in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga Pro A gegen die Tigers Tübingen das Genick.

Der BBC startete gegen den BBL-Absteiger mit Moritz Plescher, Nat Diallo, Callum Baker, Drew Buggs und Demarcus Demonia. Verletzt mussten bei den Bayreuthern Vin Baker jr. und Tehree Horn pausieren. Bei Tübingen fehlte Jonas Niedermanner.

1.Viertel

Tübingen startete mit einem 8:2 nach fast vier Minuten in die Partie. René Kindzeka traf dann den ersten Dreier für den BBC zum 5:8. Kenneth Cooper antwortete mit einem Dreier zum 11:5 für die Gäste. Demarcus Demonia verkürzte nach sechs Minuten zum 7:11. Marvin Heckel baute den Vorsprung der Tübinger mit einem Drei-Punkt-Spiel auf 14:7 aus. Drew Buggs verkürzte zwei Minuten vor Viertelende auf 12:16, dann traf Dejan Kovacevic zum 14:16 – Bayreuth hatte mit einem 7:0-Lauf aufgeholt. Drew Buggs gelang in der Folge mit einem Korbleger der 16:16-Ausgleich. John Nagle antwortete mit einem Dreier für Tübingen zum 19:16. Anschließend erhöhten die Gäste auf 21:16. Drew Buggs markierte dann noch ein Drei-Punkt-Spiel zum Stand von 19:21 nach dem ersten Abschnitt.

2.Viertel

Demarcus Demonia brachte den BBC gleich zu Beginn des zweiten Viertels durch einen Dreier erstmals in Führung – 22:21. Demonia nahm die Partie weiter in die Hand und versenkte als nächstes drei Freiwürfe zum 25:21 für Bayreuth. Nach gut zwölfeinhalb Minuten lag der BBC mit 29:24 vorne, viertelübergreifend hatten die Bayreuther einen 13:3-Lauf zu verzeichnen. Nach einem Drei-Punkt-Spiel von Nat Diallo stand es 32:26 für die Gastgeber. Tübingen kam in der Folge wieder auf 30:32 heran. Melkisedek Moreaux verkürzte weiter auf 32:33. Bayreuth behielt die knappe Führung, das Spiel wirkte deutlich strukturierter als am Freitag gegen Dresden. 42:36 stand es nach einem Dreier von Lenny Liedtke drei Minuten vor der Halbzeit. Mit einem 46:43 für die Gastgeber ging es in die Schlussminute der ersten Hälfte. Es folgte noch ein Freiwurftreffer wegen eines technischen Fouls gegen die Tübinger Bank und Demarcus Demonia erhöhte mit einem Drei-Punkt-Spiel auf 50:43. Mit 52:48 für den BBC, der in der ersten Hälfte eine hundertprozentige Freiwurfquote (18/18) aufwies, ging es letztlich in die Halbzeit. Aus dem Zwei-Punkt-Bereich trafen die Bayreuther bis dato mit 65 Prozent. Der BBC zeigte eine sehr engagierte Leistung und war bestrebt, die Scharte der Niederlage von Freitag auszuwetzen.

3.Viertel

Die Gäste erkämpften sich viele Offensiv-Rebounds und verkürzten schnell auf 51:52. BBC-Headcoach Florian Wedell rief daraufhin seine Mannen zur frühen Auszeit an die Seitenlinie. Samuel Idowu brachte Tübingen dann von der Freiwurflinie mit 53:52 in Front, die Gäste setzten dann vier weitere Punkte zum 57:52 drauf – ein 9:0-Lauf für die Tigers zu Beginn der zweiten Hälfte. Drew Buggs verkürzte in der Folge von der Freiwurflinie auf 54:57. Nach 25 Minuten stand es 62:56 für die Gäste. Nach einem Dreier von Kenneth Cooper führte Tübingen mit 67:60, dann erhöhte Miles Tention auf 69:60. Drew Buggs verkürzte in der Folge per Dreier auf 63:69. Zwei Minuten vor Viertelende führten die Tigers mit 72:65. Dejan Kovacevic verkürzte auf 67:72, dann legten die Tübinger in einer starken Phase wieder vor und führten mit 79:67. Bayreuth hatte nach der Pause den Faden verloren. Demarcus Demonia traf schließlich noch einen Dreier zum 70:79 und Lenny Liedtke verkürzte drei Sekunden vor Viertelende auf 72:79. Tübingen hatte das Viertel mit 31:20 gewonnen und im dritten Viertel keinen einzigen Ballverlust, was die nachlassende Aggressivität des BBC unterstrich.

4.Viertel

Moritz Plescher verkürzte schnell mit einem Dreier auf 75:79. Nat Diallo musste gleichzeitig mit seinem fünften Foul ausscheiden. Lenny Liedtke brachte die Bayreuther schließlich wieder auf 79:81 heran. Der BBC steigerte sich wieder, Demarcus Demonia verkürzte mit einem Dreier weiter auf 82:83. Zur Hälfte des Schlussviertels stand es 86:84 für Tübingen. Kenneth Cooper erhöhte von der Freiwurflinie auf 88:84. Samuel Idowu musste ebenfalls mit dem fünften Foul ausscheiden. Drei Minuten vor Schluss führten die Gäste mit 90:85. Nach einem Dreier und zwei Freiwurftreffern von Drew Buggs kam der BBC 82 Sekunden vor dem Ende auf 92:94 heran. Kenneth Cooper aus der Distanz erhöhte dann wieder auf 97:92. Bayreuth verwarf dann, Kenneth Cooper baute den Vorsprung der Tübinger von der Freiwurflinie 36 Sekunden vor dem Ende auf 99:92 aus. Die Partie war damit entschieden, Moritz Plescher war mit dem fünften Foul ebenfalls ausgeschieden. Melkisedel Moreaux machte mit zwei Freiwürfen schließlich die 100 für Tübingen voll. Drew Buggs traf noch einen Dreier für Bayreuth, Kenneth Cooper machte von der Freiwurflinie das 102:95 und Dejan Kovacevic betrieb Sekunden vor dem Ende noch mit einem Dreier Ergebniskosmetik zum Endstand von 98:102. Dem BBC war damit erneut nicht der erste Heimsieg gelungen, nach neun Spielen haben die Bayreuther jetzt 4:14 Punkte auf dem Konto.

Das sagt Lenny Liedtke (BBC Bayreuth):

„Wir haben hart und mit hoher Energie gespielt und gekämpft. Es gelang uns, die Niederlage von Freitag abzuschütteln. Leider hat es aber nicht zum erhofften Ergebnis gereicht. Bayreuth war drei Viertel eigentlich die bessere Mannschaft. Wir habe sehr physisch gespielt, müssen aber einfach 40 Minuten das zeigen, was wir können. Trotz der Niederlage können wir positive Energie und Gedanken mitnehmen. Wir werden jetzt unter der Woche weiter hart trainieren und dann am kommenden Samstag schauen, was beim Auswärtsspiel in Kirchheim geht.“

Die Spieler der Partie

Topscorer beim BBC Bayreuth war Drew Buggs mit 28 Punkten vor Demarcus Demonia mit 25 Zählern. Top-Rebounder auf Seite der Gastgeber waren mit jeweils sieben abgegriffenen Bällen Demarcus Demonia und Dejan Kovacevic.

Bei den Tigers Tübingen traf Kenneth Cooper mit 25 Punkten am sichersten, Melkisedek Moreaux holte 16 Zähler. Melkisedek Moreaux sicherte seinem Team zudem elf Rebounds, jeweils vier abgegriffene Bälle haben Philip Hecker und Kenneth Cooper vorzuweisen.

Statistik

BBC Bayreuth: Drew Buggs (28 Punkte/3 Fouls), Callum Baker (4/4), Demarcus Demonia (25/2), Moritz Plescher (3/5), René Kindzeka (3/4), Nat Diallo (5/5), Dejan Kovacevic (19/2), Marios Giotis (0/1), Lenny Liedtke (11/2);

Tigers Tübingen: Miles Tention (3 Punkte/1 Foul), John Nagle (6/1), Vincent Neugebauer (10/3), Samuel Idowu (14/5), Philip Hecker (10/4), Joshua Schwaibold (0/1), Kenneth Cooper (25/3), Melkisedek Moreau (16/1), Till-Joscha Jönke (8/3), Marvin Heckel (5/0), Silas Oriane (5/3);