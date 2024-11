Schlappe für Bayreuther Rollstuhlbasketballer

Gebrauchtes Wochenende in Köln

Mit zwei klaren Niederlagen im Gepäck, tritt unser Team die Heimreise aus Köln an. Weder im Bundesligaspiel, welches am Samstag ausgetragen wurde, noch im Pokalspiel das am darauffolgenden Sonntag stattfand, war für die Wagnerstädter etwas zu holen.

Wir fassen uns nach diesem für alle Spielerinnen und Spieler harten Wochenende kurz. Nachdem das RBBL-Spiel am Samstag mit 97:44 verloren ging und das Team über nahezu das gesamte Spiel nicht in der Laage war die Intensität der Kölner zu matchen, wollte die Mannschaft um Spielertrainer Andre Hopp das Pokalspiel nutzen um selber wieder an die zuletzt steigende Formkurve anzuknüpfen. Zwar konnte die eigene Defensive stabilisiert werden, jedoch stellte die physisch agierende Verteidigung der Kölner die Bayreuther weiter vor teils unlösbare Aufgaben. So ging am Ende auch das Pokalspiel klar und verdient mit 63:30 Zählen an das Team aus der Domstadt.

Trainerstimme:

„Mit unserer Leistung vom Samstag können und dürfen wir nicht zufrieden sein. Wir waren von Spielbeginn an nicht in der Lage die hohe Intensität der Kölner zu matchen. Auch gegen die Presse haben wir uns nahezu über das gesamte Spiel sehr schwer getan. Am Sonntag hatten wir im Rahmen des Pokalspiels defensiv mehr zugriff auf das Spiel. Gerade die 1. Halbzeit haben wir unseren Gameplan weitestgehend umgesetzt. In der 2. Hälfte hat man dann die Hypothek aus dem RBBL-Spiel am Samstag gemerkt. Da haben uns einfach die Körner gefehlt um weiter gegen die hart aber stets fair spielenden Kölner gegen halten zu können.“, so Spielertrainer Andre Hopp nach dem Wochenende.

Ausblick:

Am Sonntag, den 17.11. sind unsere Mädels und Jungs erneut zu Hause in der Oberfrankenhalle gefordert. Um 14:00 Uhr pfeifen die Schiedsrichter gegen Hannover United zum Hochball. Kommt vorbei und unterstützt unsere Mädels und Jungs im Kampf um die ersten Punkte nach dem Wiederaufstieg. Tickets gibt’s online im Vorverkauf oder direkt vor Ort in der Halle.