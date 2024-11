Online-Vortrag der VHS Bamberg: „K wie Kultur – Kultur in Europa“

Kein anderes Thema ist international in Europa so übergreifend und verbindend wie die Kultur. Der Kontinent fußt auf einer gemeinsamen geistigen Entwicklung, die bis in heutige Nationalstaaten hineinwirkt. Traditionen, Kunst, Philosophie oder Architektur – vieles hat sich über die Jahrhunderte aus wechselseitigen Einflüssen entwickelt. Der Vortrag spürt den Strömungen nach und nimmt mit auf eine Reise durch die Zeiten. Zudem gibt er einen Überblick über Maßnahmen, Projekte und Förderstrategien der Europäischen Union, die das gemeinsame kulturelle Bewusstsein Europas unterstützen und fördern.

Referentin: Annette Schäfer, Kunsthistorikerin M.A., Kreisheimatpflegerin

Mittwoch, 13.11.2024, 19:00 Uhr

Online-Vortrag via ZOOM. Bei Anmeldung erhalten Sie den Zugangslink zugeschickt.

Ohne Gebühr.

Anmeldung erforderlich unter: https://www.vhs-bamberg-land.de/p/488-C-6844092