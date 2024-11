Kulmbacher Basketballer unterliegen treffsicheren Regnitztalern

ATS Kulmbach : BG Regnitztal 66:72

Am Sonntag Abend unterlagen die Kulmbacher Basketballer den Gastgebern aus Regnitztal mit 66:72. Gegen das Aufgebot um Ex-Bundesliga-Spieler Nicolas Wolf hatte die Mannschaft von Trainer Holger Wiesner den konzentrierteren Start und konnte den ersten Spielabschnitt trotz leicht vergebener Punkte für sich entscheiden (18:14). Im zweiten Spielabschnitt konnte die Heimmannschaft ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen und traf ein ums andere Mal von jenseits der 3-Punkte Linie. Durch enormen Kampfgeist verloren die Kulmbacher jedoch nicht all zu viel an Boden und waren zur Halbzeit in Schlagdistanz (31:38). In der Halbzeitpause konnte Coach Wiesner seine Mannschaft auf die eigenen Stärken einschwören und mit guter Moral fand die Mannschaft aus Kulmbach wieder besser ins Spiel und konnte den Rückstand zügig aufholen und zeitweise sogar in Führung gehen (52:47;26.Min). Bis zum Spielende blieb die Partie ein offener Schlagabtausch, bei dem David Brown und Tim Koths das Heft für die Kulmbacher in die Hand nahmen. Am Ende musste man sich dem Absteiger aus der 2.Regionalliga trotz einer Partie auf Augenhöhe mit 66:72 geschlagen geben.

ATS Kulmbach Basketball: Krüger (1); Brown (11/1Dreier); Schuberth (9); Koths (10); Schwabenland; Jungbauer (22/4); Passing (6/1); Pietsch; Mallanik (2); Mitchell (5)

ATS Kulmbach : TB Erlangen (16.11.2024; 18.00 Uhr)

Am Samstag treffen die Kulmbacher Basketballer auf den bisher ungeschlagenen Tabellenführer des TB Erlangen. Die junge Mannschaft hat sich im Vergleich zu letzter Saison weiterentwickelt und mit Finn Siebert einen ehemaligen Spieler der 2.Regionalliga in ihre Reihen bekommen. Nach der knappen Niederlagen in Regnitztal muss die Mannschaft um Coach Holger Wiesner in der eigenen Halle wieder zum gewohnten Offensivspiel finden und dabei die fehlenden Leistungsträger Jakob Krüger und Leonard Mitchell ersetzen. Mit der Unterstützung der frenetischen Basketball-Fans in Kulmbach ist ein Heimsieg alles andere als ein Wunder. Spielbeginn ist um 18.00 Uhr.