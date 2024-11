Kochkurs in Bad Staffelstein – Plätzchen „International“

Der Frauenzirkel des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung (VlF) lädt am Dienstag, den 26. November um 19:00 Uhr zum Kochkurs in die Lehrküche am Landwirtschaftsamt in Bad Staffelstein ein.

Angelika Herbst zeigt die Herstellung weihnachtlichen Gebäcks aus verschiedenen Ländern. Mitzubringen sind neben einer Schürze auch Geschirrtücher und eine Vorratsdose. Die Kosten für das Material werden anteilig verrechnet und sind bei der Referentin zu entrichten. Mit einer Einstimmung auf Weihnachten klingt der Abend aus. Anmeldung ist bis 18.11.2024 unter 09561-7692141 erforderlich.