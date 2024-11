Geschwander Unternehmen „Schmetterling“ stellt mit dem Provisionskompass neues Tool vor

Neues Tool in den Techniklösungen XENA und NEO – Vor- und Nachteile einer Provision auf einen Blick

Bei Jahrestagung 2024 in Abu Dhabi als Lösung angekündigt

Pünktlich zu Beginn des Geschäftsjahreswechsels stellt Schmetterling für seine Kooperationspartner in Deutschland mit eigenen Agenturverträgen eine Optimierung seiner Systeme XENA und NEO zur Verfügung. Der Provisionskompass zeigt dem Expedienten an, ob eine Provision zum Vor- oder Nachteil des Reisebüros ausfällt. Der Provisionskompass ist als zusätzliche Spalte im Beratungs- und Vergleichssystem XENA in der Suchmaske für Pauschalreisen sowie bei Nur-Hotel zu finden. Im Reservierungssystem NEO ist der Provisionskompass als Ergänzung in den Buchungsdetails zu erkennen. Schmetterling Reisebüro-Partner der Reisebüro-Kooperation können so auf einen Blick erkennen, ob es sich um ein provisionsreduziertes, ein gedeckeltes oder ein provisionsattraktives Angebot handelt. Wichtige Informationen sind zusätzlich mit einem Ausrufezeichen versehen.

Zum Start umfasst der Provisionskompass die Grundprovision sowie wichtige Informationen zu den Provisionsbedingungen. Im Laufe des Jahres 2025 wird die erste Version stetig weiterentwickelt, sodass schließlich die tatsächlich erreichte Provision, gemessen am aktuellen Stand des Umsatzes, direkt im Beratungs- und Vergleichssystem XENA sichtbar wird. Diese Erweiterungen bieten Reisebüros eine präzise und umfassende Übersicht, die gezielt bei der Auswahl fairer Provisionsmodelle unterstützt und so die Transparenz weiter stärkt.

„Was im Rahmen der Jahrestagung 2024 in Abu Dhabi angekündigt wurde, haben wir nun umgesetzt.“, so Ömer Karaca, Geschäftsführer von Schmetterling International. „Mit dem Provisionskompass in XENA und NEO machen wir für unsere Partner eine klare Übersicht über die Provisionsbedingungen und Deckelungen auf einen Blick sichtbar. Die unterschiedlichen und teils begrenzenden Provisionsmodelle haben es für den Reisevertrieb zunehmend erschwert, den Überblick zu behalten und fair vergütete Angebote schnell zu erkennen. Der Provisionskompass schafft hier Abhilfe: Er ermöglicht es unseren Partnern in der Beratung unmittelbar und transparent Provisionsbedingungen einzusehen und gezielt auf faire Modelle zu setzen. So schützen wir den Reisevertrieb vor Nachteilen, die durch intransparente Vergütungsbedingungen entstehen, und stärken die Position unserer Partner.“