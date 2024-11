Felix Schymura kandidiert für die Bamberger BuB bei der Kommunalwahl 2026

Pressemitteilung von „Bambergs unabhängige Bürger“ (BuB):

Mit großer Freude begrüßen wir Felix Schymura als Kandidaten auf der Liste „Bambergs unabhängige Bürger“ (BuB) für die kommende Kommunalwahl 2026. Felix ist seit 2017 Mitglied der Piratenpartei Deutschland und tritt als Spitzenkandidat der bayerischen Landesliste sowie Direktkandidat für den Wahlkreis Bamberg-Forchheim bei der Bundestagswahl an. Auf kommunaler Ebene jedoch sieht er seine Heimat künftig bei der BuB. Wir begrüßen seine Kandidatur für die BuB als eine starke und bürgernahe Bereicherung für Bamberg.

Warum Felix Schymura bei der BuB kandidiert

Die Entscheidung für Felix, zur Kommunalwahl auf der Liste der BuB zu kandidieren, gründet sich auf pragmatischen und bürgerorientierten Überlegungen. Aufgrund des bayerischen Kommunalwahlrechts hat die Kandidatur für eine Wählergemeinschaft wie der BuB deutlich bessere Chancen auf einen erfolgreichen Einzug in den Stadtrat als die Aufstellung einer eigenen Liste.

Die Piratenpartei wird daher bei der Kommunalwahl 2026 in Bamberg keine eigene Liste aufstellen. Felix Schymura empfiehlt deshalb allen Wählern der Piratenpartei, bei der Kommunalwahl ihr Kreuzchen bei der BuB zu setzen.

Gemeinsamkeiten und die Bürger im Fokus

Was die BuB und Felix Schymura vereint, ist die klare Ausrichtung auf die Bedürfnisse und Anliegen der Bamberger Bürger. Als unabhängige Wählergemeinschaft setzen wir uns dafür ein, eine Plattform für vielfältige Meinungen und Hintergründe zu bieten. Felix schätzt diese Vielfalt und sieht in den Themen, die die BuB vertritt, viele sinnvolle Schnittstellen zu seinen Anliegen im Bereich der Digitalisierung, bei Mobilitätsfragen oder in der bürgerfreundlichen Gestaltung unserer Stadt.„Die BuB repräsentiert auf kommunaler Ebene durch ihre breite Basis von Mitgliedern die Interessen der Gesamtbevölkerung besser und ermöglicht es, unterschiedliche Kernthemen optimal zu bündeln,“ erklärt Felix.

Für die BuB ist Felix Schymura ein wichtiger Kandidat, der mit seinem Wissen und seiner Energie die Kommunalpolitik in Bamberg voranbringen möchte. Wir freuen uns darauf, mit ihm gemeinsam die besten Lösungen für Bamberg zu entwickeln und eine Stadt zu gestalten, die auf die Bedürfnisse ihrer Bürger zugeschnitten ist.