FC Eintracht Bamberg kassiert deutliche Niederlage gegen den TSV Buchbach

Trotz einer kämpferischen ersten Halbzeit musste sich der FC Eintracht Bamberg dem TSV Buchbach am Samstag im Fuchs-Park-Stadion am Ende deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Besonders in der ersten Hälfte hätte man bei konsequenterer Chancenverwertung durchaus in Führung gehen können. Die Domreiter konnten ihre Möglichkeiten in den ersten 45 Minuten aber nicht nutzen und wurden kurz vor dem Pausenpfiff bestraft, als Muteba die Gäste in Führung brachte.

Bittere zweite Hälfte

Der Führungstreffer verlieh Buchbach Auftrieb, während der FCE nach der Pause kaum noch Zugriff fand. Ein folgenschwerer Fehlpass eröffnete Gashi in der 56. Minute die Gelegenheit zum 2:0, die er eiskalt nutzte. Kurz darauf erhöhte Tobias Stoßberger nach einem Querpass von Heiland auf 3:0 (61.). Die Domreiter konnten sich vom schnellen Doppelschlag nicht mehr erholen und gerieten zunehmend unter Druck.

In der Nachspielzeit setzte Muteba mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:0. Dadurch rutscht der FCE nach dem 19. Spieltag und weiterhin 15 Punkten auf dem Konto auf den direkten Abstiegsplatz (17) und muss nun gegen Bayreuth im Oberfranken-Derby, am Samstag ab 14 Uhr, dringend punkten.