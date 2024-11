Erfolgreiche Jahreshauptversammlung der „Jungen Bürger“ im Kreis Forchheim

Am gestrigen Tag versammelten sich die Mitglieder des Junge Bürger Kreisvereins auf Einladung des 1. Vorsitzenden Sebastian Götz zu ihrer Jahreshauptversammlung im Lübbis in Forchheim. Die Veranstaltung bot den Mitgliedern nicht nur die Möglichkeit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken und wichtige Zukunftsthemen zu besprechen, sondern war auch geprägt von einem spannenden Programmhighlight im Vorfeld.

Vor der offiziellen Versammlung hatten die Mitglieder die Gelegenheit, an einer exklusiven Betriebsbesichtigung bei der Popp Group Forchheim teilzunehmen. Der Geschäftsleiter Hannes Geppert führte durch das traditionsreiche Unternehmen und bot den jungen Bürgern spannende Einblicke in die Produktionsprozesse und die modernen Fertigungsanlagen des Unternehmens. In einem interessanten Rundgang erfuhren die Teilnehmenden mehr über die nachhaltigen Produktionsmethoden und das Engagement der Popp Group in der Region. Die Betriebsbesichtigung bot auch eine Plattform für einen Austausch über wirtschaftliche und ökologische Themen, die für viele der Mitglieder von besonderem Interesse sind.

In der anschließenden Jahreshauptversammlung im Lübbis stand dann die Vereinsarbeit im Mittelpunkt. Der Vorstand präsentierte einen Bericht über Aktivitäten des vergangenen Jahres. Die anwesenden JB-Kreisräte Torsten Gunselmann, Philipp Blümlein, Sebastian Götz sowie der Fraktionsvorsitzende Jürgen Schleicher berichteten über die Erfolge und Herausforderungen in der kommunalpolitischen Arbeit. Ein besonderer Fokus lag bereits auf erste Beratungen zur für die Kommunalwahl 2026. Die Mitglieder diskutierten die Chancen und Herausforderungen, die diese Wahl für die Region und die Bevölkerung mit sich bringt. Dabei wurden erste Ideen und Strategien entwickelt, um die Interessen der jungen Bürgerinnen und Bürger weiterhin erfolgreich in die kommunale Politik einzubringen.

„Wir sind stolz auf das, was wir in diesem Jahr erreicht haben und freuen uns auf die kommenden Projekte. Der heutige Tag zeigt einmal mehr, wie wichtig der Austausch und die Vernetzung für unsere Vereinsarbeit sind“, erklärte der Vereinsvorsitzende zum Abschluss des Abends.

Die Jahreshauptversammlung des Junge Bürger Kreisvereins bot eine gute Grundlage für die weitere Arbeit des Vereins und stellte einen gelungenen Abschluss eines informationsreichen Abends dar.

Der Junge Bürger Kreisverein freut sich, auch in Zukunft engagierte Mitglieder willkommen zu heißen, die ihre Ideen und Visionen für den Landkreis Forchheim einbringen möchten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich dem Verein anzuschließen und sich aktiv mit einzubringen.

Sebastian Kramer, Schriftführer

Junge Bürger Kreisverein