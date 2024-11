Daniel Herrmann, Absolvent der Hochschule Hof, erhält Wissenschaftspreis

20 Jahre Kulturpreis Bayern: Wissenschaft bildet Basis für die Realität von morgen

Jubiläums-Preisverleihung am 14. November – Übertragung per Stream und im Fernsehen

Zum 20. Mal in Folge verleiht die Bayernwerk AG (Bayernwerk) am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr den Kulturpreis Bayern. Diesen erhalten in der Sparte Kunst namhafte Künstlerinnen und Künstler aus dem Freistaat. In der Sparte Wissenschaft erhalten 33 Absolventinnen und Absolventen sowie Doktorandinnen und Doktoranden bayerischer Hochschulen, Universitäten und Kunsthochschulen die Auszeichnung. Darunter Daniel Herrmann, Absolvent der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof.

Daniel Herrmann aus Helmbrechts wird für seine Masterarbeit im Studiengang Sustainable Textiles an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof geehrt. Seine Arbeit bringt am Beispiel der Tenowo Hof GmbH wichtige Erkenntnisse für eine recyclinggerechte Abfallwirtschaft in der Vliesstoffindustrie, einem wichtigen Wirtschaftszweig der Textil- und Modeindustrie. Das 20-jährige Jubiläum der Preisverleihung findet in München statt. Zudem wird die Veranstaltung ab 19 Uhr online per Stream oder im Lokalfernsehen übertragen. Den Preis in der Sparte Wissenschaft erhalten neben Daniel Herrmann 32 weitere Absolventinnen und Absolventen bayerischer Hochschulen, Kunsthochschulen und Universitäten. In der Sparte Kunst geht die Auszeichnung an den Schauspieler, DJ und Webvideoproduzenten Flula Borg, den Klang- und Sprachkünstler Erwin Rehling, das EUKITEA – Kinder- und Jugendtheater und Internationales Theaterhaus, das Künstler-Duo Böhler & Orendt sowie die Singer-Songwriterin Claudia Koreck. Den Bayerischen Kulturpreis verleiht das Bayernwerk in Partnerschaft mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kultur. Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kultur, übergibt im Rahmen der Veranstaltung einen zusätzlichen Sonderpreis.

Nachhaltigkeit in der Textilwirtschaft

Daniel Herrmann beschäftigt sich in seiner Masterarbeit mit nachhaltiger Abfallwirtschaft in der Vliesstoffindustrie, einem wichtigen Wirtschaftszweig der Textil- und Modeindustrie. In Zusammenarbeit mit der Tenowo Hof GmbH analysiert er Optimierungspotenziale zur Entwicklung eines kreislaufwirtschaftlichen Abfallmanagements. Dabei bewertet er die bei Tenowo anfallenden Produktionsrückstände und analysiert den Status Quo, um anschließend Verbesserungsansätze und Handlungsempfehlungen zu bewerten. Daniel Herrmann arbeitet inzwischen als Nachhaltigkeitsbeauftragter der deutschen Tenowo-Standorte.

Die Realität von morgen schaffen

Dr. Egon Leo Westphal, Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG, sieht die Wissenschaft als Basis für die Realität von morgen: „Unsere Welt verändert sich in hoher Geschwindigkeit. Als Energieunternehmen sind wir zum Beispiel längst in der Umsetzung der Energiezukunft angekommen. Die Energiewende wird mehr und mehr Teil der Gesellschaft. Innovation, Technologie und Wissenschaft sind die Fundamente, um Realitäten zu verändern oder neue zu schaffen – das gilt nicht nur für die Energiewirtschaft, sondern für alle Lebensbereiche. Die Wissenschaft zeigt uns auf, was nötig ist und was möglich ist. Unsere diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger aus der Hochschullandschaft gehen wichtigen gesellschaftlichen Fragen auf den Grund und geben mit ihren Arbeiten wertvolle Impulse für die Realität von heute und morgen. Mit unserer Auszeichnung möchten wir das würdigen.“

Der Bayerische Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume betont: „Wissenschaft und Kunst sind aufs engste miteinander verbunden – sie sind Lebenselixier der freiheitlichen Gesellschaft. Es ist richtig und wichtig, dass wir beim Kulturpreis Bayern in der Sparte Wissenschaft junge Talente aus unseren Hochschulen für ihre Ideen und ihren Mut auszeichnen. Die Preisträger beleben mit ihrem Zukunfts-Spirit unseren Wissenschaftsstandort. Hier zeigt sich: Unsere Hochschulen sind echte Talent- und Innovationschmieden. Allen Absolventinnen und Absolventen wünsche ich das Beste für ihren Lebensweg. Machen Sie weiter so – Sie sind die Zukunft unseres Landes!“ Die Preise in der Sparte Wissenschaft sind mit jeweils 3.000 Euro dotiert. Alle 33 Preisträgerinnen und Preisträger erhalten außerdem die von dem Schwandorfer Bildhauer Peter Mayer geformte Bronzestatue „Gedankenblitz“. Ausgewählt werden die Preisträgerinnen und Preisträger von den staatlichen bayerischen Hochschulen, Kunsthochschulen und Universitäten. Die Kunstpreisträgerinnen und -preisträger wiederum werden von einer Fachjury ausgewählt.

Kulturpreisverleihung am 14. November, 19 Uhr, im Stream und im lokalen TV

Die Veranstaltung im Münchener Showpalast bietet den Kunst- und Wissenschaftspreisträgern und -preisträgerinnen ein Forum. Auftritte der Künstlerinnen und Künstler sind ebenso geplant wie informative Gespräche auf dem Podium. Live-Auftritte unter anderem von der Sopranistin Golda Schultz, der Band Münchener Freiheit, der Mezzosopranistin und Künstlerin Lea Luka Sikau, der Singer-Songwriterin Claudia Koreck und dem Performance-Künstler-Duo „Dance of Light“ sind Teil der Veranstaltung. Durch den Abend führt Moderatorin Nina Sonnenberg.

Interessierte sehen die Kultursendung live am 14. November um 19 Uhr auf Oberpfalz TV, Niederbayern TV, TVA Ostbayern, TV Mainfranken, TV Oberfranken, Franken Fernsehen, München TV, Ingolstadt TV, RFO – Regional Fernsehen Oberbayern, Regio TV Schwaben, Augsburg TV und Allgäu TV, im Stream unter https://bayernwerk-live.de/kulturpreis-bayern/ oder auf den Social-Media-Kanälen des Bayernwerks.