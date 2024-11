Coburger Zukunftsraum öffnet Türen für eine nachhaltige Zukunft

Zukunftstage vom 16. bis 30. November

Coburg macht den nächsten großen Schritt in Richtung nachhaltige Zukunft! Mit dem neuen Projekt „ZUKUNFTSRAUM – Gemeinsam für Coburg“ wird das Projekt Green Deal Coburg 2030 weitergeführt und ausgebaut. Die Stadt Coburg und das Coburger Designforum Oberfranken schaffen gemeinsam eine Plattform, die alle Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen und Mitgestalten einlädt.

Den Auftakt bildet die feierliche Eröffnung am 16. November um 13 Uhr, zu der Oberbürgermeister Dominik Sauerteig die Zukunftstage offiziell einläutet. Sie findet im Foyer des Rathauses statt. Im Anschluss beginnt das vielseitige Programm, das die gesamte Stadt in Bewegung versetzt. Ob Workshops, Vorträge oder gemeinschaftliche Aktionen – die Veranstaltungsreihe bietet für Groß und Klein jede Menge Möglichkeiten, sich zu informieren, kreativ zu werden und gemeinsam Ideen für ein nachhaltiges Leben zu entwickeln.

„Bei den Zukunftstagen ist für alle etwas dabei: für die Kleinen wie die Großen“, sagt Karin Engelhardt, Projektleiterin für den ZUKUNFTSRAUM bei der Stadt Coburg. „Es ist eine gute Mischung aus Informationen und Workshops zum Mitmachen entstanden, man kann aber auch einfach nur zum Treffen und Austauschen vorbeikommen.“ Ein Highlight der Veranstaltungsreihe sind die Zukunftswalks, geführte Spaziergänge bei denen Teilnehmer*innen Einblicke in lokale Projekte und Aktionen erhalten. Der erste findet direkt im Anschluss an die Eröffnung statt und führt in den Zukunftsraum im Steinweg.

Das komplette Programm ist auf coburg.de/zukunftsraum verfügbar. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und laden dazu ein, sich aktiv in die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft für Coburg einzubringen.