Bamberg Baskets zu Gast in Bratislava

Wer bleibt ungeschlagen?

Deutlich über 600 Kilometer liegen vor unseren Bamberg Baskets und ihrer Partie des 4. Spieltags in der European North Basketball League. Am Mittwochabend ist das Team von Head Coach Anton Gavel in der Hauptstadt der Slowakei gefragt. In der 3.200 Zuschauer fassenden Gopass Arena ist man zu Gast bei Inter Bratislava. Beide Mannschaften haben alle ihre ENBL-Spiele in dieser Saison bisher gewinnen können. Die Slowaken können sogar einen Sieg mehr und damit bereits vier gewonnene Spiele vorweisen, von denen man zwei, nämlich gegen Legia Warschau und die Fyllingen Lions, in eigener Halle landen konnte.

Tip-Off zur Partie zwischen unseren Bamberg Baskets und Inter Bratislava ist am Mittwoch um 18:00 Uhr.

Anton Gavel (Head Coach Bamberg Baskets):