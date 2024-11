Weihnachtskonzertes des Don Kosaken Chor Serge Jaroff in Geisfeld

Dieser überaus beeindruckende Traditions-Chor wird in wenigen Wochen, getragen von der Begeisterung seines Publikums, stimmgewaltig mit einem bravourösen Konzert-Programm zum ersten Mal in Geisfeld gastieren. Ermöglicht wurde dieses Konzert durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Verein zur Pflege und Förderung der Kirchenmusik in der Pfarrei St. Maria Magdalena Geisfeld, vertreten durch den 1. Vorsitzenden, Herrn Jakob Will.

Es werden ausschließlich ukrainische Sänger dem Chor angehören. Ein musikalisches Fest großer Stimmen, wunderschöner Melodien aber auch heitere Bravour und aufregende Gesangsakrobatik erwartet die Zuhörer. .

Das Programm des Konzertes ist jahreszeitlich angepasst und ergänzt durch die schönsten stimmungsreichsten Weihnachtslieder.

Durch eine langjährige Gastspieltätigkeit hat gerade dieser Chor, musikalisch studiert durch den künstlerischen Leiter WANJA HLIBKA überall unzählige begeisterte und treue Zuhörer. Die Konzerte in Konzertsälen, in großen, aber auch in kleineren Kirchen sind inzwischen wohl mit dem Begriff „Kult“ zu umschreiben und werden überall mit stehenden Ovationen gefeiert.

Es handelt sich um ein hochkarätiges Spitzenensemble. WANJA HLIBKA, der künstlerische Leiter des Chores hat viele Jahre selbst als jüngster Solist im weltberühmten Chor von SERGE JAROFF gesungen und hat die Original-Arrangements als Ausgangsbasis seiner künstlerischen Arbeit nutzen dürfen. Die ukrainischen Sänger begeistern mit akademisch studiertem Stimmmaterial und den festlichen Gesängen der Kirche in einem oft überirdischen Klang ihr Publikum auf allen Stationen der Tournée.

In Memoriam SERGE JAROFF, der seine Don Kosaken einst zu Weltruhm führte.

Es gibt inzwischen viele unterschiedliche sog. Kosaken-Formationen, aber nur einen DON KOSAKEN CHOR SERGE JAROFF®

Kartenvorverkauf 25.–:

METZGEREI KALB, Magdalenenstr. 21, 96129 GEISFELD

Restkarten an der Konzertkasse: 30.– €

Wann: Samstag, 28. Dezember 2024 um 17.00 Uhr

Wo: Pfarrkirche St. Magdalena Geisfeld