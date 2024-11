Skifreunde Weilersbach organisieren Busfahrt zum wohl legendärsten Skiopening in den Alpen

Die 4‑Tages Tour startet bereits am Donnerstag, den 28. November um 2:10 Uhr in Weilersbach. Nach der Ankunft in Ischgl, welcher für 9:15 Uhr geplant ist, erfolgt sofortiger Hotelbezug und Verteilung der Skipässe. Im Anschluss geht es geradewegs auf die Piste, welche nur wenige Meter vom Hotel entfernt ist.

Mit 45 Lift- und Seilbahnanlagen und über 238 km bestens präparierten Pisten gilt Ischgl als ein Mekka für Skifahrer und Snowboarder. Die Arena verbindet Ischgl mit dem Schweizer Zollausschlussgebiet Samnaun. Das Hauptskigebiet (90%) liegt zwischen 2.000 m und 2.872 m Höhe und ermöglicht aufgrund der schneesicheren Nordhänge Ende November bestes Skivergnügen.

Beim diesjährigen „Top of the Mountains Opening Concert“ am Samstag, den 30.11 wird erfolgreichste Musikerin Elli Goulding die neue Skisaison einläuten. Im Gepäck hat die Musikerin ihre bekanntesten Hits sowie Songs ihres neuesten Albums „Higher Than Heaven“. Mit Liedern wie „Miracle“ wird Ellie Goulding das Publikum in Ischgl begeistern. Der Eintritt zum Konzert ist übrigens mit einem Mehrtages-Skipass frei.

Am Sonntag ist gegen 20:00 Uhr die Ankunft in Weilersbach geplant.

Der Reisepreis beträgt 298,- Euro, darin enthalten sind Busfahrt, 3x Übernachtung mit Frühstück und Brotzeit auf Hin- und Rückfahrt. Anmeldung und weitere Infos gibt es bei Markus Friedel unter 0152/228 926 17.