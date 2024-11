Siedlergemeinschaft Schwarzenbach an der Saale erfolgreich beim 28.Bundeswettbewerb des Verbandes Wohneigentum

Beim 28. Bundeswettbewerb „Wohneigentum – für Generationen handeln. Resiliente Siedlungen – sozial und ökologisch“ präsentierten 12 Eigenheim-Gemeinschaften aus ganz Deutschland alltagstaugliche Modelle resilienten Wohnens. Schirmherrin ist Bundesbauministerin Klara Geywitz.

Die Siedlergemeinschaft Schwarzenbach an der Saale aus Bayern belegt einen 2. Platz.

Bewertungsbereiche: Energieeffizienz und Klimaanpassung von Häusern und Gärten; soziales Miteinander und bürgerschaftliches Engagement; Barrierereduzierung/ Generationentauglichkeit

Beim 28. Bundeswettbewerb „Wohneigentum – für Generationen handeln“ des gemeinnützigen Verbands Wohneigentum belegt die bayerische Siedlergemeinschaft Schwarzenbach an der Saale einen 2. Platz. Der Wettbewerb unter der Schirmherrschaft von Bundesbauministerin Klara Geywitz nahm diesmal besonders die soziale und ökologische Resilienz von Eigenheim-Siedlungen in den Blick. Dr. Rolf Bösinger, Staatssekretär des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), zeichnete die Preisträger heute in Berlin aus.

Wie lässt sich zukunftsfähiges Wohnen in Eigenheim-Siedlungen gestalten? Der Bundeswettbewerb des Verbands Wohneigentum unter der Schirmherrschaft von Bundesbauministerin Klara Geywitz zeigt, wie Menschen in Siedlungen machbare Lösungen finden, um ihr Wohnen an aktuelle und künftige Herausforderungen anzupassen. Bei der Preisverleihung würdigte BMWSB-Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger das Engagement der Beteiligten und stellte die Bedeutung von Eigenheim-Siedlungen als stabilisierenden Faktor in Nachbarschaften heraus: „In einer Zeit, in der der gesellschaftliche Grundkonsenz oft auf die Probe gestellt wird, leisten Sie einen unschätzbaren Wert zur Stabilität unserer Gesellschaft.“

Bewertungskriterien spiegeln Anforderungen der Zeit

Die Bewertungskriterien des Wettbewerbs sind an jeweils aktuelle Herausforderungen angepasst. 2024 standen die soziale und ökologische Resilienz besonders im Fokus. Bewertet wurden Energieeffizienz und Klimaanpassung von Häusern und Gärten sowie der Grad von Barrierereduzierung und die Generationentauglichkeit. Außerdem haben die Jurorinnen und Juroren sich das soziale Miteinander und bürgerschaftliche Engagement angeschaut.

Peter Wegner, Präsident des Verbands Wohneigentum: „Die Beteiligten zeigen, was resilientes Wohnen konkret bedeutet. Das Eigenheim an die heutigen Erfordernisse zu Klimaschutz und Energieeffizienz anzupassen, Haus und Garten altersgerecht und sicher zu gestalten und Vorsorge zu betreiben. Sich in einer aktiven Nachbarschaft gegenseitig zu unterstützen, neue und ältere Nachbarn zu integrieren und mit der Kommune zusammenzuarbeiten.“

Positionspapier: Resilientes Wohneigentum für Generationen

Im Rahmen der Preisverleihung veröffentlicht der Verband Wohneigentum das Positionspapier „Resilientes Wohneigentum für Generationen“.

Der 28. Bundeswettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). Er wird vom BMWSB finanziell unterstützt und fachlich begleitet vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).