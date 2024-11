Offenes KUFA-Singen in der Kulturfabrik Bamberg

Am Mittwoch, 29.01.2025, 19.00 – 21:00 Uhr, findet das „Offene KUFA-Singen“ in der Kulturfabrik „KUFA – Kultur für alle“ in der Ohmstraße 3 statt.

Singen ist gesund, hält fit, bewegt die Emotionen und stößt ganz nebenbei Glückshormone aus. Kurzum: „Sing und es geht dir gut!“ In Gemeinschaft singen verbindet und potenziert diese positiven Eigenschaften. Unter der Anleitung von Carolin Pruy-Popp vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege e.V. – Beratungsstelle für Volksmusik in Franken, Bad Berneck werden in der KUFA gemeinsam regionale und volkstümliche Lieder gesungen.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Eintritt ist frei.

Infos gibt es auch auf www.kufa-bamberg.de.