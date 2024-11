Offener Treff Betreuung der Caritas in Bayreuth

Am Dienstag, 12. November, um 18 Uhr, findet ein weitere Offener Treff Betreuung statt. Eingeladen sind alle am Betreuungsrecht Interessierten. Neben Verantwortlichen des Betreuungsvereins der Caritas sowie der Betreuungsstellen der Stadt und des Landkreises Bayreuth beteiligt sich diesmal auch wieder Rechtspflegerin Daniela Manske vom Betreuungsgericht Bayreuth am Gespräch und geht auf betreuungsrechtliche Fragen aus erster Hand ein. Das Treffen findet in den Räumen der Caritas-Geschäftsstelle, Bürgerreuther Straße 9, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für weitere Informationen steht der Betreuungsverein der Caritas unter der Telefonnummer 0921 78902-33 zur Verfügung.