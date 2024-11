Lesung im Haus am See in Wüstenahorn

Nicht als Tandem, sondern diesmal als Trio präsentieren sich „Schreibsand“-Autorinnen und Autoren am Montag, 11. November, um 15 Uhr im Haus am See in Wüstenahorn. Am Start sind diesmal Monika Dietrich, Gisela Glaab und Matthias Schweidler. Facettenreich ist das Material, das die drei präsentieren werden: Monika Dietrich ist eine feinsinnige Betrachterin des Zwischenmenschlichen, Gisela Glaab erinnert sich gerne an ihr Aufwachsen im Ruhrpott und „Schreibsand“-Newcomer Matthias Schweidler schreibt gerne in kürzeren Formaten.

Der Eintritt für die Veranstaltung, bei der auch Kaffee und Kuchen gereicht werden, ist frei, die Vortragenden freuen sich allerdings über eine Spende.