Kulturhistorikerin Gabriela Jurosz-Landa zu Gast in Bayreuth

Am Dienstag, 19. November, ist die Kulturhistorikerin Gabriela Jurosz-Landa zu Gast im Historischen Sitzungssaal des Kunstmuseums, Maximilianstraße 33 in Bayreuth. Dort wird sie um 19 Uhr im Auftrag der Volkshochschule Bayreuth einen Vortrag über die afro-amerikanische Kunst halten. Die Black-Lives-Matter-Bewegung setzte 2013 eine unglaubliche Welle des Interesses an Schwarzer Kultur in Gang. Seitdem ist die Kunst von Afroamerikanern auch in Museen weltweit etabliert. Der Vortrag blickt auf einige dieser gegenwärtigen Künstler, die in den vergangenen Jahren in den USA bekannt geworden sind und beleuchtet die als „Harlem Renaissance“ bekannten Anfänge afroamerikanischer Kultur in Amerika. Anmeldungen und der Kauf von Eintrittskarten im Vorverkauf sind bis Dienstag, 12. November, bei der Volkshochschule Bayreuth, Telefon 0921 50703840, möglich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.